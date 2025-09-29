EuroLeague: Οι μεγάλες αλλαγές σε διαιτησία, τεχνικές ποινές και αποβολές

Πολύ πιο αυστηρή θα είναι η διαιτησία στους αγώνες της EuroLeague τη σεζόν 2025/26. Όλες οι αλλαγές.

Η σεζόν 2025/26 πλησιάζει και η EuroLeague Basketball, όπως κάθε χρόνο, φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της διαιτησίας.

Με 20 ομάδες, 38 αγωνιστικές, 10 διαβολοβδομάδες και ασταμάτητη δράση, οι αλλαγές είναι πολλές και ουσιαστικές.

Όπως γράφει το SPORT24, οι φίλοι του μπάσκετ πρέπει να είναι έτοιμοι για όσα θα παρακολουθήσουν, καθώς θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις που αξίζει να γνωρίζουν.

Όσον αφορά το game management από τους διαιτητές:

Δεν θα υπάρχουν προειδοποιήσεις ή χειρονομίες για “τελευταία ευκαιρία” σε θέματα συμπεριφοράς. Αν, για παράδειγμα, ένας παίκτης σκοράρει και στη συνέχεια ακολουθήσει τον διαιτητή μέχρι την άμυνα γκρινιάζοντας για φάουλ που δεν κέρδισε, θα δέχεται τεχνική ποινή και όχι προειδοποίηση.

Δεν θα υπάρχουν προειδοποιήσεις για φλόπινγκ. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι ο παίκτης προσπάθησε να εκμαιεύσει το φάουλ, θα τιμωρείται αυτομάτως με τεχνική ποινή.

Θα υπάρχει άμεση δράση σε περιπτώσεις ασέβειας, αλλά και προληπτική διαχείρηση, χωρίς δισταγμό.

Οι διαιτητές δεν θα δείχνουν στα τελευταία δύο λεπτά την γραμμή, την οποία δεν πρέπει να πατήσει ο παίκτης που βρίσκεται σε θέση άμυνας. Αν υπάρξει παράβαση, ο αθλητής θα χρεώνεται με τεχνική ποινή.

Προειδοποίηση θα υπάρχει μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Καθυστέρηση του αγώνα.

Παρενόχληση της όρασης ενός σουτέρ, βάζοντας χέρι κοντά στα μάτια του.

Θορυβώδεις κινήσεις την ώρα που σουτάρει ο αντίπαλος: Φωνές, χτύπημα ποδιών, χτύπημα χεριών κοντά στο πρόσωπο του σουτέρ.

Τι θα συμβαίνει όταν μέλος του πάγκου παρεμποδίζει αιφνιδιασμό:

Αν υπάρξει είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, οποιουδήποτε μέλους της ομάδας, με αποτέλεσμα να σταματήσει η φάση, τότε ο head coach θα αποβάλλεται.

Αν κάποιος τρέξει στη sideline για να προκαλέσει διακοπή, οι διαιτητές θα δίνουν τεχνική ποινή στο τέλος του αιφνιδιασμού (δεν θα υπάρχει ντεζαβαντάζ).

Κατά τα άλλα: