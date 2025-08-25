Europa League: Οι διαιτητές που ορίστηκαν στις ρεβάνς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ

Europa League: Οι διαιτητές που ορίστηκαν στις ρεβάνς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚΔιαβάζεται σε 2'
Αυτοί είναι οι διαιτητές που ορίστηκαν από την UEFA για τις ρεβάνς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League απέναντι στη Σαμσουνσπόρ (28/8) και τη Ριέκα (28/8) αντίστοιχα.
- 25 Αυγούστου 2025 15:01
Γνωστοί έγιναν τη Δευτέρα (25/8) οι διαιτητές, ελίτ κατηγορίας, που όρισε η UEFA για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού (2-1 το πρώτο ματς υπέρ της ομάδας του Βιτόρια) με τη Σαμσουνσπόρ την Πέμπτη (28/8) και του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα (1-0 στο πρώτο ματς υπέρ της Ριέκα) για την πρόκριση στο Europa League.
Όπως γράφει το SPORT24, το παιχνίδι των πράσινων στην Τουρκία θα σφυρίξει ο Ιρφάν Πελίτο, από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ο οποίος έχει επίσης διευθύνει το 2022 τον αγώνα του τριφυλλιού με τον ΠΑΟΚ (2-1).
Βοηθοί του θα είναι οι Σενάντ Ιμπρισίμπεγοβιτς και Νταβόρ Μπέλτο. Τέταρτος ο επίσης, Βόσνιος Μίλος Γκίγκοβιτς, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πολ φαν Μπόεκελ.
Από την άλλη, στη ρεβάνς του Δικεφάλου ορίστηκε ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ με βοηθούς τους Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγκο Πριέτο. Ο Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα θα είναι ο 4ος και στη θέση του VAR ο Κάρλος ντε Κέρο Γκράντε.