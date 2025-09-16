FIBA: Οι αντιδράσεις Διαμαντίδη, Παπαλουκά και Τσαρτσαρή με Βίσση και “Ψυχεδέλεια”

Η FIBA δημοσίευσε βίντεο που αποτυπώνει τις αντιδράσεις των Διαμαντίδη, Παπαλουκά και Τσαρτσαρή με την Άννα Βίσση και το κομμάτι “Ψυχεδέλεια”, εντυπωσιάζοντας τους φιλάθλους.

Οι αντιδράσεις των Δημήτρη Διαμαντίδη, Θοδωρή Παπαλουκά και Κώστα Τσαρτσαρή στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025 εντυπωσίασαν, αλλά η FIBA το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Όπως γράφει το SPORT24, δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο με στιγμές τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, το οποίο συνοδευόταν από το τραγούδι “Ψυχεδέλεια” της Άννας Βίσση.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η FIBA επιλέγει αυτό το κομμάτι για ανάρτηση με θέμα την Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο: