Φουρνιέ για Final Four Αθήνας: “Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανταμοιβή”

Το μήνυμα από τον Εβάν Φουρνιέ για τη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ, λίγη ώρα μετά την ανάληψη του Final Four της EuroLeague από την Αθήνα, “χτύπησε” στο Twitter με μήνυμα για τους φίλους του Ολυμπιακού.

Βάζοντας λοιπόν το hashtag της ομάδας, ο Γάλλος ανέφερε στην αγαπημένη του εφαρμογή: “Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανταμοιβή” και έθεσε με αυτόν τον τρόπο τον τόνο ενόψει της νέας σεζόν στην EuroLeague που ξεκινά στις 30 Σεπτεμβρίου.