Η αγαπημένη σειρά του Καρέτσα δεν είναι κάτι που θα περίμενες

Ένα διαφορετικό Challenge στον Καρέτσα – Ποια είναι η αγαπημένη του σειρά και ποια η εποχή που προτιμά;

All Eyez on Him, παραφράζοντας τον 2Pac. Γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα έχει δημιουργηθεί αιτιολογημένη φρενίτιδα, μετά την πρόσφατη εμφάνισή του με την εθνική της χώρας μας – και όχι μόνο. Ο Έλληνας διεθνής έκανε το ντεμπούτο με την Εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην Ιστορία της “γαλανόλευκης” με το πρώτο του τέρμα κόντρα στη Σκωτία, με τα διεθνή media να τον αποθεώνουν.

Μάλιστα την περασμένη αγωνιστική στο Βέλγιο σκόραρε ένα ακόμη εντυπωσιακό γκολ με τη φανέλα της Γκενκ απέναντι στη Γάνδη. Μετά από αυτά, ένας συλλέκτης εμφανίσεων έδωσε το ποσό των 764 ευρώ για την απόκτηση μίας υπογεγραμμένης φανέλας του νεαρού ποδοσφαιριστή που είναι μόλις 17 ετών.

Σε κάθε περίπτωση η πορεία του Καρέτσα αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό κεφάλαιο στην προσπάθεια αναγέννησης του ελληνικού ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια. Και θα είναι “γρανάζι” μιας ομάδας που πραγματικά χαιρόμαστε να απολαμβάνουμε να παίζει, όσο το απολαμβάνει και εκείνη.

Ένα διαφορετικό challenge

Γρήγορες ερωτήσεις στον Κωνσταντίνο Καρέτσα την ώρα που έκανε… γκελάκια, έθεσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, παρουσιάζοντας μια “διαφορετική” πλευρά του. Μεταξύ άλλων ερωτήθηκε για την αγαπημένη του σειρά και τον αγαπημένο του συμπαίκτη στην εθνική Ελλάδας.

Όπως είπε, δεν θα μπορούσε παρά να διαλέξει τον “κολλητό” του, Χρήστο Τζόλη. Δήλωσε πως προτιμά το μπάσκετ από το βόλεϊ και πως το παστίτσιο είναι το φαγητό που του αρέσει περισσότερο.

Όσο για την σειρά που ξεχωρίζει, αυτή είναι το “Power”, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Power: Η πλοκή

Η πλοκή της σειράς επικεντρώνεται στον Τζέιμς “Ghost” Σεντ Πάτρικ, έναν επιτυχημένο διακινητή ναρκωτικών και ιδιοκτήτη νυχτερινού κλαμπ, που προσπαθεί να εγκαταλείψει τον εγκληματικό κόσμο και να ακολουθήσει μια νόμιμη επιχειρηματική πορεία.

Το σενάριο εξερευνά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της διπλής του ζωής, αποφεύγοντας τη σύλληψη και διαχειριζόμενος τις προσωπικές του σχέσεις. Μετά την ολοκλήρωση του “Power” ακολούθησαν spin-offs, όπως το “Power Book II: Ghost”, το οποίο επικεντρώνεται στον γιο του Ghost, Τάριγκ, και τα ζητήματα που βρίσκει μπροστά του, στον εγκληματικό κόσμο.

Η παραγωγή του Power είναι της Courtney A. Kemp σε συνεργασία με τον 50 Cent που παίζει κιόλας, και απαρτίζεται από έξι σεζόν. Με μέση βαθμολογία στο IMDb, 8,1/10. Καθόλου άσχημα δηλαδή.

Οι έξι σεζόν στριμάρουν στο Netflix.