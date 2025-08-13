Η αλήθεια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Γιατί δεν έχει παίξει στα φιλικά της Εθνικής

Γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει παίξει στα πρώτα τρία φιλικά της Εθνικής και γιατί δεν θα αγωνιστεί απέναντι στο Μαυροβούνιο; Το SPORT24 έχει το ρεπορτάζ, για τον μέγκασταρ των Μιλγουόκι Μπακς που θα είναι κανονικά στο EuroBasket 2025 με την Ελλάδα.

Δύο εβδομάδες μετά από την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής στον δρόμο για το EuroBasket 2025, ο Βασίλης Σπανούλης πορεύεται με σημαντικές απουσίες.

Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης αναρρώνουν από τραυματισμούς και αναμένεται να μπουν στο πρόγραμμα μετά από την επιστροφή της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το απόγευμα της Πέμπτης (14/8 στις 19:00) το Μαυροβούνιο του Νικόλα Βούτσεβιτς.

Η σημαντικότερη απουσία στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας έως τώρα, ωστόσο, ήταν αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πάντως έκανε αυτές τις ημέρες τις πρώτες προπονήσεις με το σύνολο, μετά από την επιστροφή της ομάδας από το τουρνουά ECOMMBX Cup στη Λεμεσό.

Ο Greek Freak δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, έχει ακολουθήσει κανονικά το πρωτόκολλο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SPORT24 αναμένεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά στο τουρνουά Ακρόπολις (Λετονία 20 Αυγούστου στις 20:00, Ιταλία 22 Αυγούστου επίσης στις 20:00), πριν από την πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία (24/8 στις 20:00).

Γιατί δεν έπαιξε στα πρώτα φιλικά και γιατί δεν θα αγωνιστεί αύριο στην PAOK Sports Arena; Το θέμα αφορά αποκλειστικά και μόνο εκείνον και τους Μιλγουόκι Μπακς, που είναι πάντα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις του μέγκαστάρ τους στο FIBA Basketball.

Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι απλώς ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον οργανισμό Μπακς, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για ολόκληρη την πόλη και την οικονομία της. Οπότε κάθε ημέρα που αποφεύγει οποιοδήποτε ρίσκο, είναι μία κερδισμένη ημέρα για όλο το Μιλγουόκι.

Η ΕΟΚ έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και περιμένει, χωρίς όμως να βιάζεται, καθώς ούτως ή άλλως ο Αντετοκούνμπο παραδοσιακά μένει έξω από κάποια φιλικά, τόσο με την Εθνική, όσο και με τους Μπακς που τον έχουν για ελάχιστο διάστημα στους αγώνες κάθε preseason.

Επί της ουσίας, λοιπόν, δεν τίθεται θέμα απουσίας του Γιάννη από το EuroBasket, στο οποίο ανυπομονεί να παίξει για μία σειρά από λόγους. Όσο κι αν υπάρχει μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα που βάζει ερωτηματικά στο τραπέζι ή, ακόμη χειρότερα, οδηγεί σε αυθαίρετα συμπεράσματα ότι ο Αντετοκούνμπο δεν πρόκειται να ταξιδέψει σε Κύπρο και Λετονία. Και θα ταξιδέψει και θα παίξει και θα διαλύσει τον ανταγωνισμό, όπως κάνει πάντα.

Το γεγονός ότι πλησιάζει η ενεργοποίησή του, το δείχνει και το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη με την ομάδα.

Ο Greek Freak έχει μείνει εκτός δράσης αρκετούς μήνες, “διψάει” για μπάσκετ κι ανταγωνισμό, λατρεύει να παίζει για την Εθνική και για την Ελλάδα και απολαμβάνει κάθε διοργάνωση πολύ περισσότερο από τις σεζόν του στο NBA. Το έχει δηλώσει και στο SPORT24, πριν από μερικούς μήνες, ότι χάρη στις συμμετοχές του στην Εθνική σκέφτεται να παίξει πέντε χρόνια στην Ευρώπη πριν αποσυρθεί από τα παρκέ.

Στόχος του είναι μία διάκριση με τα γαλανόλευκα, ονειρεύεται ένα μετάλλιο, φωτογραφίζεται με την φανέλα και με την σημαία της Ελλάδας και είναι ο πρώτος που κρατάει τα αυτιά του κλειστά σε όσα λέγονται και γράφονται.

Εάν υπήρχε περίπτωση να μην αγωνιστεί, δεν θα βρισκόταν στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, δεν θα δούλευε ατομικά από τις αρχές Ιουλίου στην Αθήνα και δεν θα πήγαινε κάθε μέρα στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθεί το πρόγραμμα των συμπαικτών, φίλων και αδελφών του.

Αντί επιλόγου, και επειδή ανακυκλώνεται μία εντελώς λανθασμένη “πραγματικότητα” για τη σχέση Εθνικής – Αντετοκούνμπο, επαναλαμβάνουμε ότι σε 11 διοργανώσεις στις οποίες μπορούσε να αγωνιστεί, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε στις εννέα.