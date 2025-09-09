Η αντίδραση του Γιοβάνοβιτς τη στιγμή του σεισμού στη συνέντευξη Τύπου

Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη διάρκεια του δυνατού σεισμού, την ώρα της συνέντευξης Τύπου της Εθνικής Ελλάδας μετά την ήττα από τη Δανία στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/9) στην Εύβοια, δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε τον Πειραιά.

Μάλιστα, αιφνιδιάστηκαν και όσοι παρακολουθούσαν τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Δανία στο “Γ. Καραϊσκάκης”, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε με 3-0.

Αξιοσημείωτο είναι ότι την ώρα του σεισμού, όπως γράφει το SPORT24, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου· οι κάμερες τον κατέγραψαν να αντιδρά με μια έκφραση που κινούνταν ανάμεσα στην ψυχραιμία και την αμηχανία.

Δείτε την αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο 26:39.