Σεισμός στην Εύβοια: Μπαράζ μετασεισμών μετά τα 5,2 Ρίχτερ

Ισχυρή μετασεισμική ακολουθία παρατηρείται τις τελευταίες ώρες, μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια. Οι πρώτες εκτιμήσεις.

Νύχτα ανησυχίας έζησαν οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας, μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας την Εύβοια και την Αττική.

Μετά την καταγραφή του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27, μέσα στις επόμενες πέντε ώρες ακολούθησαν τουλάχιστον 26 μετασεισμικές δονήσεις, με τη μεγαλύτερη στα 2,8.

Η τελευταία δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6 το πρωί, μεγέθους 2,1 Ρίχτερ.

Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Το μόνο περιστατικό που έχει αναφερθεί αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια». Ωστόσο με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η και 7η ΕΜΑΚ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους όχι μόνο στα Νέα Στύρα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Παράλληλα, καταγράφονται μετασεισμοί, μικρής όμως έντασης, που δεν προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες.

Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι

Η μετασεισμική ακολουθία είχε προβλεφθεί και από τους ειδικούς, οι οποίοι εμφανίζονταν καθησυχαστικοί για τον ισχυρό σεισμό.

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος μίλησε στο ERTNEWS, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αξιολογούμε όλα τα δεδομένα για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις», ενώ τόνισε πως «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας», όπως κι έγινε. «Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε.

Για μετασεισμούς κάνει λόγο σε ανάρτησή του και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. «Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί».

Χαρακτηριστικά είναι και τα βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το evima.gr την στιγμή του σεισμού. Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο, μόλις ξεκινά ο σεισμός, αρχίζουν και πέφτουν τα πάντα από τα ράφια σε σούπερ μάρκετ της περιοχής.

“Οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει”

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

«Οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» για τον σεισμό, είπε.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος σημείωσε πως «η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί». Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες πρόληψης και να παραμείνουν ήρεμοι και ψύχραιμοι.