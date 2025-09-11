Η απάντηση Σπανούλη στον Αταμάν: “Tο κάνει αυτό πολλά χρόνια”

Ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε στον Εργκίν Αταμάν μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προπονητή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας στην Ρίγα, απάντησε στον Εργκίν Αταμάν και στα σχόλια του προπονητή της Τουρκίας σχετικά με τα φάουλ που κερδίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Όπως γράφει το SPORT24, ο ομοσπονδιακός προπονητής δήλωσε: “Εντάξει τα περιμέναμε αυτά από τον κόουτς Αταμάν να τα πει. Αλλά ο Αταμάν είναι μεγάλος προπονητής, το κάνει αυτό, πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κάποιο μυαλό, αλλά γιατί έβλεπα την πραγματικότητα.

Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει την πραγματικότητα. Αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα βρούμε πόσα φάουλ παίρνει ο Γιάννης, πόσα είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά φάουλ έχει κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει πολλά επιθετικά φάουλ σε αυτό το τουρνουά, που δεν του τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει, του τα έχουν σφυρίξει. Και πολλά που δεν ήταν. Δηλαδή είδαμε με την Ισπανία ένα επιθετικό φάουλ που του χρέωσαν, που δεν ήταν. Ήταν μέσα στη γραμμή των τριών δευτερολέπτων και του έδωσαν επιθετικό φάουλ, που ήταν πολύ κρίσιμο για την έκβαση του παιχνιδιού.

Πιστεύω ότι του σφυρίζουν περισσότερα επιθετικά φάουλ από αυτά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά τα φάουλ που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Γιατί ο Γιάννης είναι ένας πολύ επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και συνέχεια του τραβούν τα χέρια δύο και τρεις παίκτες”.

Αταμάν για Γιάννη: “Kάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει να τα σφυρίξουν”

Υπενθυμίζεται πως, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε χθες ενόψει του μεγάλου ημιτελικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το EuroBasket 2025 (12/9, 21:00).

Ερωτηθείς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είπε χαρακτηριστικά:

“Ο Γιάννης σίγουρα μπορεί να σκοράρει. Δεν θα εστιάσουμε να σταματήσουμε τον Γιάννη. Θα εστιάσουμε στην κανονική άμυνα, θα σκεφτούμε τι ματσαρίσματα θα κάνουμε. Θέλω να πω ότι ο Σπανούλης δεν είναι μόνο καλός προπονητής τεχνικά, αλλά πνευματικά είναι πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει πολύ.

Νομίζω ότι έμαθε πνευματική στρατηγική από εμάς. Στην Κύπρο στους ομίλους είπε ότι ο Γιάννης σουτάρει λίγες βολές, αν τον συγκρίνουμε με τον Ντόντσιτς, τον Σενγκούν και τον Γιόκιτς και είδα ότι χθες κόντρα στη Λιθουανία σούταρε 16 βολές. Έξυπνη κίνηση, αλλά επίσης δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα στην πνευματική μου κατάσταση ότι το μπάσκετ στο NBA και στην Ευρώπη είναι διαφορετικό.

Στο NBA υπάρχει πολύς χώρος στην επίθεση και ο Γιάννης είναι ο καλύτερος σε αυτό. Αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν κανόνες στις αμυντικές καταστάσεις. Όταν είδα, είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ.

Ίσως οι διαιτητές μπορούν να σφυρίξουν όταν του κάνουν φάουλ, αλλά επίσης πρέπει να ελέγξουν πολύ καλά όταν κάνει διεισδύσεις αν κάνει επιθετικά φάουλ, επειδή όταν είδα το προηγούμενο παιχνίδι, είδα πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι επίσης η πνευματική μου στρατηγική”.