Αταμάν για Γιάννη: “Kάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει να τα σφυρίξουν”

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει του μεγάλου ημιτελικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το EuroBasket 2025 (12/9, 21:00).

Μεταξύ άλλων δήλωσε:

“Κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα. Είμαι περήφανος για τον Σαμοντούροβ.

Ο Σπανούλης έχει μάθει κάποια πράγματα από εμένα. Τον άκουσα στην Κύπρο να λέει για τις λίγες βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο και είδα χθες σούταρε 16.

Εγώ λέω ότι ο κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν”.