Αταμάν για Γιάννη: "Kάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει να τα σφυρίξουν"
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν ενόψει του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία (12/9, 21:00).
- 10 Σεπτεμβρίου 2025 18:24
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει του μεγάλου ημιτελικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το EuroBasket 2025 (12/9, 21:00).
Μεταξύ άλλων δήλωσε:
“Κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα. Είμαι περήφανος για τον Σαμοντούροβ.
Ο Σπανούλης έχει μάθει κάποια πράγματα από εμένα. Τον άκουσα στην Κύπρο να λέει για τις λίγες βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο και είδα χθες σούταρε 16.
Εγώ λέω ότι ο κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν”.