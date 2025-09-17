Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα στη Μαράια στο Instagram

Αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που έλαβε η Μαράια στο Instagram.

Τη νομική οδό σκέφτεται να ακολουθήσει η οικογένεια Αντετοκούνμπο, μετά το χυδαίο και απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια Ριντλσπρίγκερ στο Instagram.

Όπως γράφει το Sport24, αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πήρε την πρωτοβουλία και επικοινώνησε με το περιβάλλον της σύζυγο του Γιάννη, αφότου εκείνη κοινοποίησε το σχετικό μήνυμα στα social media και τη συμβούλευσε για τις κινήσεις που μπορεί να ακολουθήσει από εδώ και στο εξής.

Για την ακρίβεια και επειδή για την συγκεκριμένη πράξη δεν υφίσταται αυτόφορη και αυτεπάγγελτη διαδικασία, η ΕΛ.ΑΣ εξήγησε στην οικογένεια Αντετοκούνμπο πως μπορεί να προχωρήσει σε μήνυση, αν το επιθυμεί, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Τούρκου που έστειλε το απειλητικό μήνυμα.