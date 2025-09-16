Σοκαριστικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό στην Μαράια Αντετοκούνμπο: “Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου”

Η Μαράια Αντετοκούνμπο με story της στο Instagram έκανε γνωστό ένα σοκαριστικό μήνυμα που δέχθηκε.

Eυθεία απειλή δολοφονίας δέχθηκε στα social media η Μαράια Αντετοκούνμπο.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr η σύζυγος του Ελληνα σούπερ σταρ της Εθνικής ομάδας και των Μιλγουόκι Μπακς Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψε χαρακτηριστικά: “Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε!

Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!””

Ιδού το μήνυμα