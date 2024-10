Η Μαρία Σάκκαρη στους Πρεσβευτές της Rolex

“Είναι μεγάλη τιμή να γίνω Πρέσβειρα της Rolex, μαζί με τόσους απίστευτα ταλαντούχους και θρυλικούς παίκτες” δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη.

Σε μια εξαιρετικά συναρπαστική σεζόν τένις, η Rolex καλωσορίζει τη Μαρία Σάκκαρη στην εκλεκτή οικογένεια των Πρεσβευτών Rolex. Η Σάκκαρη έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα, που χαρακτηρίζεται από τα ιστορικά της επιτεύγματα, ιδιαίτερα με το να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που μπήκε στις κορυφαίες 10 του κόσμου το 2021. Την επόμενη χρονιά, η Σάκκαρη έφτασε στην υψηλότερη θέση στην καριέρα της, Νο. 3, στις 21 Μαρτίου 2022, πριν εξασφαλίσει τον πρώτο της τίτλο WTA 1000 στη Γουαδαλαχάρα το 2023. Έχοντας συμπεριληφθεί μέσα σε μια επιλεγμένη ομάδα κορυφαίων παικτών και θρύλων του τένις παγκοσμίως, η Σάκκαρη γίνεται ο δεύτερος Πρεσβευτής της Rolex από την χώρα μας, ακολουθώντας τα βήματα του Στέφανου Τσιτσιπά, που έγινε μέλος της οικογένειας Rolex το 2019.

Με ενθουσιασμό, η Σάκκαρη δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή να γίνω Πρέσβειρα της Rolex, μαζί με τόσους απίστευτα ταλαντούχους και θρυλικούς παίκτες. Το τένις ανθεί στην Ελλάδα, οπότε είναι πολύ ιδιαίτερο να γνωρίζω ότι η Rolex στηρίζει την ανάπτυξη τόσο του γυναικείου όσο και του ανδρικού αθλήματος στη χώρα μου. Είμαι ενθουσιασμένη να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί και το να βλέπω την κορώνα της Rolex στα τουρνουά που αγωνίζομαι θα είναι μια μεγάλη υπενθύμιση ότι είμαι μέλος αυτής της καταπληκτικής οικογένειας».

Οι Πρεσβευτές της Rolex είναι καταξιωμένοι εκπρόσωποι που ενσαρκώνουν την κληρονομιά, την ποιότητα και το κύρος του brand Rolex. Αυτά τα άτομα διακρίνονται στους τομείς τους, από τα σπορ και την εξερεύνηση μέχρι τις τέχνες και την επιστήμη, ενσαρκώνοντας τις αξίες της αριστείας, της ακρίβειας και της καινοτομίας που η Rolex πρεσβεύει.

Η Rolex και το τένις έχουν μια πλούσια παράδοση της αριστείας που χρονολογείται σχεδόν μισό αιώνα, όταν η Ελβετική ωρολογοποιία συνεργάστηκε πρώτη φορά με το The Championships, Wimbledon, το 1978. Έκτοτε, η Rolex έχει στηρίξει τα πιο διάσημα τουρνουά, ιδιαίτερα και τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam® – το Australian Open, το Roland Garros, το The Championships, Wimbledon και το US Open. Η δέσμευση της Rolex σε παγκόσμια τουρνουά εκτείνεται στα ATP Masters 1000 και WTA 1000 events, το Laver Cup και τους Τελικούς του Κυπέλλου Ντέιβις, καθώς και στους τελικούς Nitto ATP Finals και WTA Finals.

Η Σάκκαρη εντάσσεται σε μια καταξιωμένη οικογένεια Πρεσβευτών της Rolex, οι οποίοι συνεχίζουν να υπερβαίνουν τα όρια της απόδοσης και της ανθρώπινης προσπάθειας στο γήπεδο. Από τους νικητές του Grand Slam® Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Jannik Sinner και Iga Świątek, η στήριξη της Rolex επεκτείνεται στους φιλόδοξους πρωταθλητές Στέφανο Τσιτσιπά, Ben Shelton και Qinwen Zheng, καθώς και στους θρύλους του τένις συμπεριλαμβανομένων των Rod Laver, Björn Borg, Chris Evert και Roger Federer.