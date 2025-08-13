Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε στα πέναλτι την Τότεναμ και κατέκτησε το UEFA Super Cup

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η νέα κάτοχος του UEFA Super Cup. Οι αλύγιστοι πρωταθλητές Ευρώπης επέστρεψαν από το 2-0, επικράτησαν της Τότεναμ στα πέναλτι με 4-3 και “έκλεψαν” από τους Πετεινούς μέσα από τα χέρια τους τον δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο σε 2,5 μήνες.

Και στο τέλος πανηγυρίζει η Παρί Σεν Ζερμέν, όπως στις πέντε από τις έξι διοργανώσεις που συμμετείχε μέσα στο 2025.

Το σύνολο του Λουίς Ενρίκε έδειξε γιατί είναι το κορυφαίο στον κόσμο, γύρισε από την κόλαση, λύγισε στα πέναλτι την Τότεναμ με 4-3 και της “έκλεψε” μέσα από τα χέρια το UEFA Super Cup.

Όπως γράφει το SPORT24, oι πρωταθλητές Ευρώπης δεν τα παράτησαν όταν βρέθηκαν με 2-0 πίσω στο σκορ στο 48′ (ο Φαν ντε Φεν άνοιξε στο σκορ στο 40 και ο Ρομέρο διαμόρφωσε το 2-0), αλλά αντιθέτως με μία αντεπίθεση διαρκείας κατάφεραν στο 85′ να μειώσουν με τον Λι σε 1-2 και στο 90+4′ με τον Γκονσάλο Ράμος να στείλουν το ματς στη ρώσικη ρουλέτα.

Εκεί ο Φαν ντε Φεν και ο Τελ αστόχησαν για τους Πετεινούς, ο Βιτίνια από την πλευρά των τυπικά γηπεδούχων κι έτσι η Παρί έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα που κατακτά τη διοργάνωση.