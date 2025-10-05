Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Μάγκικη ανατροπή κορυφής για την Ένωση με game changer τον Γιόβιτς

Η ΑΕΚ έκανε την πιο μάγκικη ανατροπή των τελευταίων ετών για να περάσει από το Περιστέρι με 3-2 κόντρα στη μαχητική Κηφισιά και του αδιανόητου Ανδρέα Τεττέι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Εκεί που όλα έδειχναν γκέλα για την ΑΕΚ και δεύτερη ιστορική νίκη της Κηφισιάς μετά από αυτή του Παναθηναϊκού, ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε δράση οδηγώντας την Ένωση στο σπουδαίο διπλό με 3-2 για τη Stoiximan Super League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε με 2-0 πίσω στο σκορ, βρέθηκε με 10 παίκτες από το 48′, απευθείας κόκκινη του Φίλιπε Ρέλβας, όμως δεν παράτησε στιγμή να κυνηγάει το τεράστιο όπως αποδείχθηκε τρίποντο απέναντι στο πολύ μαχητικό σύνολο που έχει δημιουργήσει ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Διαστημική εμφάνιση για την ομάδα των Βορείων Προαστίων έκανε ο Ανδρέας Τεττέι, κερδίζοντας ένα πέναλτι, πετυχαίνοντας ένα γκολ (1-0) και έχοντας πολύ μεγάλη συμμετοχή στο 2-0, ενώ γενικά έκανε “σμπαράλια” σε κάθε ευκαιρία της “κιτρινόμαυρη” άμυνα.

Για την ΑΕΚ μείωσε στο 44′ ο Δημήτρης Καλοσκάμης με τη βοήθεια του Λαρουσί, ο game changer Λούκα Γιόβιτς ισοφάρισε σε 2-2 και μετά από πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος ο Ραζβάν Μαρίν διαμόρφωσε το τελικό 3-2 με φοβερή εκτέλεση στο 90+2′.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Δικέφαλος διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά έμεινε στην 7η θέση με επτά πόντους.

Την επόμενη αγωνιστική, μετά τη διακοπή των εθνικών, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena (19/10, 21:00) και η Κηφισιά ταξιδεύει στην Τρίπολη για να παίξει με τον Αστέρα AKTOR (19/10, 16:00).

Η αιχμαλωσία της Κηφισιάς με τον Τεττέι και το “ξύπνημα” της ΑΕΚ

Τα “βάσανα” για την άμυνα της ΑΕΚ άρχισαν στο 5′, όταν ο Τεττέι βρέθηκε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Στρακόσα στην προσπάθεια του Αλβανού τερματοφύλακα να βγει και να διώξει την μπάλα.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης πήγε σε on fild review της φάσης, καταλόγισε πέναλτι, την εκτέλεση ανέλαβε ο Τεττέι, όμως ο Στρακόσα τον “ψάρεψε”, έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε διατηρώντας το 0-0.

Η δεύτερη πολύ μεγάλη στιγμή για τους τυπικά γηπεδούχους ήρθε στο 11′. Ο Τεττέι κέρδισε τη μονομαχία με τον Μουκουντί, πήρε την μπάλα, πάτησε περιοχή, νρίμπλαρε τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, όμως το σουτ του από πλάγια θέση πέρασε πάνω από την εστία του Στρακόσα.

Τρίτη και φαρμακερή λένε και για τον Δικέφαλο αυτό ίσχυε στο 14′. Η Κηφισιά βγήκε γρήγορα στην κόντρα με τον Παντελίδη, έτρεξε όλο το γήπεδο, μπήκε στην περιοχή, σέντραρε με το αριστερό και ο Τεττέι πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι για να σημειώσει το 1-0 με προβολή.

Στο 17′ ο Τεττέι έκανε ό,τι θέλει για ακόμη μία φορά την άμυνα της ΑΕΚ, πάσαρε στο ύψος της περιοχής στον Πομπό που σούταρε με το αριστερό χωρίς να μαρκάρεται, όμως έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά από την εστία της Ένωσης.

Στο 22′ η ΑΕΚ κατέγραψε την πρώτη της τελική με τον Κοϊτά, που έφερε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό, σούταρε εκτός περιοχής, όμως η μπάλα δεν ανησύχησε τον Ξενόπουλο που την είδε να απομακρύνεται από την εστία του.

Η ψυχρολουσία για την ΑΕΚ δεν σταμάτησε παρά μόνο στο 29′, όταν ο Τεττέι έγινε κάτοχος της μπάλας στο μισό της Κηφισιάς, έδωσε στον Πόμπο, που βγήκε στην κόντρα, τροφοδότησε ξανά τον Έλληνα φορ, μπήκε στην περιοχή, πέρασε τον Στρακόσα, σούταρε, ο Πινέδα στη γραμμή έδιωξε την μπάλα, με τον Παντελίδη να βρίσκεται μόνος του και να σκοράρει σε κενή εστία παίρνοντας το ριμπάουντ για το 2-0.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε σφυγμό στο φινάλε του πρώτου μέρους, μειώνοντας αρχικά με τον Καλοσκάμη στο 44′. Μάνταλος και Ρέλβας συνεργάστηκαν μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς, ο αρχηγός της Ένωσης έκανε τη συρτή σέντρα για τον Καλοσμάκη, που σούταρε, η μπάλα βρήκε πάνω στον Λαρουσί, ο Ξενόπουλος αιφνιδιάστηκε και ο Δικέφαλο έκανε το 2-1.

Δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΚ απώλεσε τεράστια ευκαιρία για να φέρει την αναμέτρηση στα ίσια. Ο Μάνταλος είδε πανέμορφα την κίνηση του Ρότα, ο δεξιός μπακ της Ένωσης έκανε το κοντρόλ με το στήθος, μπήκε στην περιοχή, την έσπασε στο πέναλτι που βρισκόταν ο Καλοσκάμης, που όμως δεν έπιασε καλά το σουτ με το αριστερό και ο Δικέφαλος έχασε μία μεγάλη στιγμή για το 2-2.

Στο 45+6′ ο Πένραϊς έκανε εκπληκτική συρτή παράλληλη σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Κηφισιάς, ο Πιερό δεν έπιασε καλά την μπάλα παρά το γεγονός ότι βγήκε πρώτος, με συνέπεια στη συνέχεια να βρει τον Ξενόπουλο με τις τάπες και να τον τραυματίσει άθελά του.

Για αυτόν τον λόγο δέχθηκε την κίτρινη κάρτα από τον Βεργέτη. Η φάση του Πιερό και του Ξενόπουλου ελέγχθηκε για κόκκινη κάρτα, με τον Βεργέτη να δείχνει ότι το ματς συνεχίζεται κανονικά.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους η ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με μία αλλαγή, καθώς τη θέση του Πινέδα πήρε ο Γιόβιτς, μετατρέποντας μάλιστα τον σχηματισμό από 4-2-3-1 σε 4-4-2.

Στο 47′ η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Έμπο, με τους κ. Βεργέτη και Σιδηρόπουλο να μην βλέπουν κάτι στη φάση, με αποτέλεσμα το ματς να συνεχιστεί.

Στο 48′ οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στον αγώνα, αφού ο Τεττέι βγήκε στην κόντρα, ο Ρέλβας τον κυνήγησε, τον γκρέμισε πριν βγει τετ α τετ με τον Στρακόσα, αναγκάζοντας τον διαιτητή να του βγάλει την κόκκινη κάρτα.

Στο 51′ ο Πόμπο εκτέλεσε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή της Ένωσης, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από την εστία του Στρακόσα.

Στο 60′ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 2-2 με τον Γιόβιτς. Ο 27χρονος πήρε την μπάλα στην μονομαχία με τον Μποτία, έδωσε στον Κουτέσα, που μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, ύψωσε υπέροχα στο Σέρβο φορ στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Ένωση στο πρωτάθλημα και δεύτερο συνολικά.

Η Κηφισιά μετά το αρχικό σοκ έκλεισε ξανά την Ένωση στην περιοχή της αρχής γενομένης από το 67′, που ο Αντόνισε είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του μετά από διώξιμο των αμυντικών της ΑΕΚ, όμως το δυνατό του σουτ του πήγε πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Στρακόσα.

Στο 69′ η ομάδα των Βορείων Προαστίων πήρε εκ νέου προβάδισμα (3-2), όμως το τέρμα του Ζέρσον ακυρώθηκε γιατί βρήκε την μπάλα με το χέρι προτού σκοράρει.

Στο 70′ ο Τεττέι έχασε τεράστια ευκαιρία για το 3-2. Ο Έλληνας φορ βρήκε απέναντι στον Στρακόσα, ο οποίος τον νίκησε με το δεξί του χέρι. Καταιγιστικός ο ρυθμός στα τελευταία 7-8 λεπτά.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πένραϊς, Μάνταλος, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Πιερό

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Εμπό, Ποκόρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Αντονίσε, Πέρεθ, Παντελίδης, Τεττέι