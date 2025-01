Κύπελλο Ελλάδας: Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το Final Eight στο Ηράκλειο

Το Ηράκλειο είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει τόσο το Final Eight του Κυπέλλου Ανδρών στο μπάσκετ όσο και το Final Four του Κυπέλλου Γυναικών, όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσης η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει για τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών (12-16 Φεβρουαρίου) και του Final Four του Κυπέλλου Γυναικών, αφού την ερχόμενη Δευτέρα (20/1) θα διεξαχθεί η κλήρωση των δύο διοργανώσεων, με την ΕΟΚ να κάνει γνωστό την Παρασκευή (17/1) πως και οι δύο διοργανώσεις θα φιλοξενηθούν στο Ηράκλειο, όπως είχε αποκαλύψει ο Σπύρος Καβαλιεράτος στην εκπομπή “Show Must Go On” του Παντελή Διαμαντόπουλου.

Όπως γράφει το SPORT24, οι προημιτελικοί των ανδρών θα διεξαχθούν Τετάρτη (12/2) και Πέμπτη (13/2), οι ημιτελικοί την Παρασκευή (14/2) και ο τελικός την Κυριακή (16/2).

Οι ημιτελικοί των γυναικών θα γίνουν Σάββατο (15/2) και ο τελικός την Κυριακή (16/2).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 12 μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ όπου, οι 8 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο ΟΠΑΠ Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών και οι 4 στο ΟΠΑΠ Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών, θα ανταγωνιστούν για την ανάδειξη των τροπαιούχων.

Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ, στηρίζει για ακόμη μια χρονιά την τελική φάση των Κυπέλλων Ελλάδος.

Οι προημιτελικοί των ανδρών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη 12 και 13 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή των Παναθηναϊκού AKTOR, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ Mateco, Προμηθέα BIKOΣ COLA, ΑΕΚ Betsson, Καρδίτσας Ιαπωνική, Περιστερίου Domino’s και ΝΕ Μεγαρίδας και οι ημιτελικοί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών θα προκύψουν μετά την κλήρωση της ερχόμενης Δευτέρας (20/1) για να πάρει κλειδάριθμο μεταξύ 5-8 η νικήτρια του Unicef Trophy ΝΕΜ και ανάλογα να διαμορφωθούν τα ζευγάρια που προβλέπονται από την προκήρυξη 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

Στους ημιτελικούς των γυναικών, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, θα συμμετάσχουν οι Εσπερίδες, Παναθηναϊκός, ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακός.

Η μεγάλη μπασκετική γιορτή θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, με τους δύο μεγάλους τελικούς”.