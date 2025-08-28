Κλήρωση Champions League: Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι αντίπαλοι των ερυθρολεύκων στη League Phase του Champions League.

Αναμονή τέλος για τον Ολυμπιακό, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) οι νταμπλούχοι Ελλάδας έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Champions League, στο οποίο επιστρέφουν μετά τον Νοέμβριο του 2020.

Τότε, στο άδειο λόγω πανδημίας «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη Μάντσεστερ Σίτι για την 4η αγωνιστική της φάσης ομίλων. Πλέον, το φαληρικό γήπεδο αναμένεται να φορέσει ξανά τα γιορτινά του και να… κουνήσει σεντόνι, υποδεχόμενο μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός έδρας) Μπαρτσελόνα (εκτός έδρας) Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός έδρας) Άρσεναλ (εκτός έδρας) Αϊντχόφεν (εντός έδρας) Άγιαξ (εκτός έδρας) Πάφος (εντός έδρας) Καϊράτ (εκτός έδρας)

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα των αγώνων αναμένεται να γίνει γνωστό το Σάββατο (30/8).

Oι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών στη League Phase του Champions League

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική

Όλα τα παιχνίδια των νταμπλούχων Ελλάδας στη League Phase του Champions League θα μεταδοθούν τόσο από την COSMOTE TV όσο και από το MEGA.

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία

Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16

Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs.

Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση Νίκες Εκτός έδρας νίκες Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

Η διαδικασία της κλήρωσης της League Phase του Champions League

Τα χρήματα που έβαλε στα ταμεία ο Ολυμπιακός

Αξίζει να σημειωθεί πως, η συμμετοχή του Ολυμπιακού στη League Phase εκτός από το πρεστίζ θα του αποφέρει και πολλά εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Οι ερυθρόλευκοι γνωρίζουν ήδη τη βάση των χρημάτων που θα λάβουν που δεν είναι καθόλου αμελητέα κι ύστερα το πόσο αυτό θα ανέβει εξαρτάται από τα αποτελέσματα που θα καταλάβει και φυσικά τη θέση, καθώς όσο πιο ψηλά τόσο μεγαλύτερα τα οικονομικά μπόνους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερυθρόλευκοι, όπως και κάθε φιναλίστ της League Phase του Champions League, έχει εξασφαλισμένα 18.62 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ισχύει για όλους καθώς οι ομάδες που πήραν την πρόκριση από τα προκριματικά δεν εξασφαλίζουν επιπλέον χρήματα.

Το value pillar (πυλώνας αξίας ελληνιστί) υπολογίζεται ως εξής. Έχει ένα “ευρωπαϊκό μέρος” που είναι το 73% του ποσοστού και ένα “μη ευρωπαϊκό μέρος” που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 27%.

Στο ευρωπαϊκό μέρος συνυπολογίζεται το market pool, τα χρήματα δηλαδή που λαμβάνονται από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Να σημειωθεί εδώ ότι σε αντίθεση με το παρελθόν ο Ολυμπιακός θα ήταν ευνοημένος με πιθανή πρόκριση του Παναθηναϊκού, καθώς αμφότεροι θα κέρδιζαν θέσεις. Πλέον, φιγουράρει εκεί στην 33η θέση.

Ωστόσο, είναι 24ος στο πενταετές ranking της UEFA. Η συνολική κατάταξη του ευρωπαϊκού μέρους καθορίζεται από τον μέσο όρο των βαθμών κατάταξης που συγκεντρώνει κάθε σύλλογος στις δύο κατατάξεις (market pool και πενταετές ranking. Όσο χαμηλότεροι είναι οι βαθμοί, τόσο υψηλότερη είναι η κατάταξη.

Ο 36ος λαμβάνει μια μετοχή των 935 χιλιάδων ευρώ και ο πρώτος 36 τέτοιες μετοχές. Ο Ολυμπιακός είναι 31ος λαμβάνει πέντε μετοχές των 935 χιλιάδων ευρώ και από το ευρωπαϊκό μέρος του value pillar λαμβάνει 5.611.000 εκατομμύρια ευρώ.

Το μη ευρωπαϊκό μέρος υπολογίζεται αποκλειστικά από το δεκαετές ranking στην UEFA. Οι ομάδες ανάλογα με τη θέση τους, με τον ίδιο τρόπο που σας περιγράψαμε ακριβώς πάνω, λαμβάνουν μετοχές αξίας 346 χιλιάδων ευρώ.

Ο Ολυμπιακός λαμβάνει 13 τέτοιες μετοχές με τα τωρινά δεδομένα και τα έσοδά του φτάνουν τα 4.496.000 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε τις 275 χιλιάδες ευρώ που είναι το μπόνους που λαμβάνει ο τελευταίος (κι αυτό μοιράζεται με βάση τα μερίδια που αναφέραμε), ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένα έσοδα 29.002.000 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, είναι 30ος σε έσοδα από την κατάταξη. Στην πρώτη θέση είναι η Μάντσεστερ Σίτι που ξεκινάει από τα 64 εκατομμύρια ευρώ.

Η κάθε νίκη δίνει 2.1 εκατομμύρια ευρώ και η ισοπαλία 700 χιλιάδες ευρώ. Τα 700 χιλιάρικα στις ισοπαλίες που ‘ξεμένουν” θα μοιραστούν εκ νέου στις ομάδες.