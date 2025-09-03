Κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικήςΔιαβάζεται σε 1'
Έτσι διαμορφώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπειτα από τη σημερινή (3/9) κλήρωση.
Πραγματοποιήθηκε η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson.
Δείτε ποια είναι η πρώτη αγωνιστική της League Phase, στην οποία ο ΠΑΟΚ παίζει στη Βοιωτία με τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Athens Kallithea, ενώ η ΑΕΚ κοντράρεται εκτός έδρας με το Αιγάλεω.
1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου)
- Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου
- Ηλιούπολη – Βόλος
- Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
- Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
- Μαρκό – ΑΕΛ
- ΟΦΗ – Καβάλα
- Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
- Παναιτωλικός – Άρης
- Αιγάλεω – ΑΕΚ