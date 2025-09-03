Αθλητικά Ποδόσφαιρο

Κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Έτσι διαμορφώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπειτα από τη σημερινή (3/9) κλήρωση.

Πραγματοποιήθηκε η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson.

Δείτε ποια είναι η πρώτη αγωνιστική της League Phase, στην οποία ο ΠΑΟΚ παίζει στη Βοιωτία με τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Athens Kallithea, ενώ η ΑΕΚ κοντράρεται εκτός έδρας με το Αιγάλεω.

1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου)

  • Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου
  • Ηλιούπολη – Βόλος
  • Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
  • Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
  • Μαρκό – ΑΕΛ
  • ΟΦΗ – Καβάλα
  • Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
  • Παναιτωλικός – Άρης
  • Αιγάλεω – ΑΕΚ
