Κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Έτσι διαμορφώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπειτα από τη σημερινή (3/9) κλήρωση.

Πραγματοποιήθηκε η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson.

Δείτε ποια είναι η πρώτη αγωνιστική της League Phase, στην οποία ο ΠΑΟΚ παίζει στη Βοιωτία με τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Athens Kallithea, ενώ η ΑΕΚ κοντράρεται εκτός έδρας με το Αιγάλεω.

1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου)