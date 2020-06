ΛεΜπρόν: "Νομίζατε ότι θα το βουλώσω; Φωνάζω πιο δυνατά από ποτέ"

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φροντίζει σχεδόν καθημερινά να στέλνει το δικό του μήνυμα στη μάχη εναντίον του ρατσισμού μετά τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς. Και αυτό έκανε και τώρα.

Με ένα τρομερό βίντεο στο Instagram το οποίο ξεκινάει με το “Shut up and Dribble” που του είχε προτείνει κάποτε η προσκείμενη στον Ντόναλντ Τραμπ δημοσιογράφος, Λάουρα Ίνγκχαραμ, ο σταρ του NBA ξέσπασε, προσθέτοντας διάφορες παραλλαγές όπως "Shut up and tackle" (σκάσε και κάνει τάκλιν), "Shut up and do your job" (σκάσε και κάνει την δουλειά σου) και "Shut up and lay still" (σκάσε και μείνει ακίνητος", καταλήγοντας: "Για αυτό δε μπορούμε απλώς να μένουμε στον αθλητισμό. Το καταλαβαίνεται τώρα;"

ADVERTISING

Στην περιγραφή του βίντεο ο ΛεΜπρόν γράφει: "Νομίζατε ότι θα το βουλώσω; Ναι, σίγουρα. Φωνάζω πιο δυνατά από ποτέ".

Δείτε το βίντεο: