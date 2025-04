ΛεΜπρόν Τζέιμς: Χαμός στο Tik Tok με παραλλαγές γνωστών τραγουδιών με το όνομά του

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει γίνει viral τον τελευταίο καιρό στο Tik Tok, αλλά για διαφορετικό λόγο από αυτό που φαντάζεται ο κόσμος, αφού έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες πασίγνωστα τραγούδια παραλλαγμένα και remix με το όνομά του

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει συνηθίσει στα 40 του χρόνια να γίνεται viral. Σίγουρα, όμως, ακόμα και αυτός δεν περίμενε ότι θα βίωνε αυτό που βιώνει τον τελευταίο καιρό, αφού στο Tik Tok έχει γίνει χαμός, με πολύ κόσμο να δημοσιεύει παραλλαγές πολύ γνωστών τραγουδιών όπου έχει συμπεριλάβει το όνομά του σε αυτά!

Όπως αναφέρει το SPORT24, επιτυχίες των Backstreet Boys και της Κέιτι Πέρι, μέχρι του Τζάστιν Μπίμπερ και του Μπρούνο Μαρς, η γνωστή πλατφόρμα έχει αποτελέσει έμπνευση για πολύ κόσμο, που ανεβάζει συνεχώς τραγούδια με θέμα τον ΛεΜπρόν! Ο “Βασιλιας” ρωτήθηκε μάλιστα για το αν το έχει δει και ήταν απολύτως ειλικρινής, απαντώντας: “Ναι, είναι μάλλον αδύνατο να μην τα δω. Ο μικρότερος γιος μου, ο Μπράις, μου έδειξε μερικά χθες και γελάσαμε με αυτά. Υπάρχουν αρκετά”.

Αντί επιλόγου, ιδού μερικά από τα πιο viral κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει στο Tik Tok για χάρη του ΛεΜπρόν:

“I Want It Brons Way” (Από το “I Want It that Way” των Backstreet Boys)

I Kissed LeBron and I Liked It (από “I Kissed a girl and I liked it της Κέιτι Πέρι)

Bring Me Back To Bron (από Bring Me to Life των Evanescence)