Λίβερπουλ: "Κάηκε" το Άνφιλντ για το Πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια

Η επικράτηση της Τσέλσι επί της Μάντσεστερ Σίτι (2-1) έστειλε τον τίτλο της Premier League στη Λίβερπουλ που ανακηρύχθηκε Πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 30 χρόνια και τους πιστούς φιλάθλους-συνοδοιπόρους της στον έβδομο... ουρανό!

Οι "Κόκκινοι" πανηγύρισαν μετά από τρεις ολόκληρες δεκαετίες τον μεγάλο τίτλο του σπουδαίου αγγλικού Πρωταθλήματος. Έναν τίτλο στον οποίο πλησίασαν πολλές φορές, κάποιες τον "άγγιξαν" και τον έχασαν μέσα από τα χέρια τους, ωστόσο, με επιμονή, ευρωπαϊκές διακρίσεις και τη δημιουργία ενός πολύ δυνατού συνόλου δια χειρός Κλοπ, η Λίβερπουλ κατάφερε να φορέσει το στέμμα της Πρωταθλήτριας της Premier League.

Όπως ήταν λογικό, το βράδυ της Πέμπτης μικροί και μεγάλοι φίλοι της ομάδας βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το πολυπόθητο αυτό τρόπαιο που, ειδικά οι πρεσβύτεροι, περίμεναν πολλά χρόνια. Χιλιάδες φίλαθλοι της Λίβερπουλ βρέθηκαν έξω από το Άνφιλντ για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα που κατέκτησαν οι "reds".

Ο κόσμος της Λίβερπουλ συγκεντρώθηκε από νωρίς έξω από την έδρα της ομάδας και αρκετοί είδαν εκεί το ματς Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι. Με τη λήξη της αναμέτρησης όμως άρχισαν να συρρέουν χιλιάδες φίλοι των κόκκινων, μικροί και μεγάλοι, με καπνογόνα στα χέρια, σαμπάνιες αλλά και... τρόπαια.

Η νύχτα έγινε μέρα και η συγκίνηση ήταν διάχυτη σε κάθε τόπο, σημείο και μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.

Την αρχή έκανε η ίδια η ομάδα με την ανακοίνωση για την κατάκτηση του τίτλου:

"Αυτό το κλαμπ σημαίνει τα πάντα για τον κόσμο. Είναι δουλειά μας να δείξουμε ότι είναι τα πάντα και για εμάς από πίσω. Είναι το συναίσθημα, η ένταση και ο τρόπος που ζουν οι οπαδοί. Πού άκουσες καλύτερο μήνυμα από το "You'll never walk alone", είναι το πιο όμορφο τραγούδι στον κόσμο" αναφέρει το βίντεο μεταξύ άλλων, ενώ συνεχίζει με τη φράση "πείτε στον κόσμο ότι είμαστε η Λίβερπουλ, οι πρωταθλητές της Αγγλίας".

Τα δάκρυα του Κλοπ

Οι στιγμές που προσφέρει ο αθλητισμός, είναι κάποιες φορές αδύνατο να περιγραφούν με λόγια. Όπως αναφέρει το Sport24, λίγα λεπτά μετά από τη νίκη της Τσέλσι επί της Μάντσεστερ Σίτι, λίγα λεπτά μετά από την κατάκτηση της Premier League 2019/20 από τη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ φιλοξενήθηκε σε ζωντανή σύνδεση σε εκπομπή του Sky Sports, εμφανίστηκε με φανέλα των Reds και δάκρυσε όταν αφιέρωσε τον τίτλο στον Κένι Νταλγκλίς και τον Στίβεν Τζέραρντ!

Το συγκινητικό βίντεο που συνδέει το "You ''ll never walk alone" με μία ολόκληρη γενιά

Όλη η σύγχρονη ιστορία και πορεία της Λίβερπουλ και του κόσμου της, μαζί και η συγκίνηση και η πραγματική αποτύπωση τη σπουδαιότητας αυτού του τίτλου περιέχονται σε ένα βίντεο. Αυτό του "Bleacher Report", που συνδυάζει το "You 'll never walk alone" απεικονίζοντας το περπάτημα πατέρα και γιου, με την πορεία της ζωής τους και το πέρασμα των χρόνων μέχρι να κατακτηθεί ένα Πρωτάθλημα.