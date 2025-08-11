Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τέλος ο Γιοκουμπάιτις

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αποχαιρέτησε τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Τέλος και επίσημα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις, με την “ομάδα του λαού” να αποχαιρετά τον 24χρονο γκαρντ (1μ.93) το πρωί της Δευτέρας (11/8).

“Η Μακάμπι ευχαριστεί τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις και του εύχεται επιτυχία στο μελλοντικό του μονοπάτι”, έγραψαν οι Ισραηλινοί στα social media.

Όπως γράφει το SPORT24, τις προηγούμενες ημέρες ο Λιθουανός διεθνής είχε επιβεβαιώσει την αποχώρησή του από τη Μακάμπι.

Την περσινή σεζόν ο Γιοκουμπάιτις μέτρησε 12,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 4,7 ασίστ και 15,6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) σε 28 αγώνες της EuroLeague. Το όνομα του Λιθουανού γκαρντ έχει συνδεθεί με την Μπάγερν Μονάχου.