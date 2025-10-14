Με τον Λευτέρη Πετρούνια η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής

Η εθνική ομάδα ενόργανης γυμναστικής ανδρών ταξίδεψε για το 53ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Τέσσερις αθλητές θα φορέσουν το ελληνικό εθνόσημο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της Τζακάρτα, το πρώτο του νέου Ολυμπιακού κύκλου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 25 και θα αποτελέσει για τους Έλληνες εκπροσώπους ένα σημαντικό τεστ ετοιμότητας ενόψει της καθοριστικής ερχόμενης χρονιάς.

Όπως γράφει το Sport24, στην αποστολή συμμετέχουν οι αθλητές Ελευθέριος Πετρούνιας, Αλκίνοoς Γραϊκός, Αντώνης Τανταλίδης, Στέφανος Τσολακίδης, με προπονητές τους Δημήτριο Ράφτη, Θεόφιλο Λαλέχο και Ιωάννη Ζαχαριάδη, και κριτή τον Ελευθέριο Μπουτάκη καθώς και η Ιρίνα Σολογκόροφ.

Ο Πετρούνιας προετοιμάστηκε σκληρά για αυτόν τον αγώνα και όπως φάνηκε σε φωτογραφία που ανέβασε πρόσφατα στα Social Media μέσα από σάουνα, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Το πρόγραμμα των αγώνων (σε ώρες Ελλάδας):

Κυριακή 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

14.00 – 15.30 Προκριματικός Ανδρών

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

22.30 – 01:00: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Ανδρών

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

22.30 – 01:00: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Γυναικών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:00 – 22:00: Τελικοί Οργάνων, 1ο σκέλος

(ΑΝΔΡΕΣ: Έδαφος, Πλάγιος ίππος, Κρίκοι, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Άλμα, Ασύμμετροι ζυγοί)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:00 – 22:00: Τελικοί Οργάνων, 2ο σκέλος

(ΑΝΔΡΕΣ: Άλμα, Δίζυγο, Μονόζυγο, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Δοκός ισορροπίας, Έδαφος)