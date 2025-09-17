Μεντιλίμπαρ: “Η Πάφος δεν μας άφησε να την απειλήσουμε καθόλου”

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού απέναντι στην Πάφο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Πάφο και έμεινε στο 0-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης”, χάνοντας έτσι μία μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη την παρουσία του στο Champions League.

Μετά το τέλος του αγώνα, όπως γράφει το SPORT24, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέφερε ότι ο αντίπαλος παρουσιάστηκε πολύ διαβασμένος και έπαιξε πολύ καλά ακόμα και με δέκα παίκτες, ενώ τόνισε ότι στο τέλος της διοργάνωσης θα δει η ομάδα του πόσους βαθμούς χρειάζεται για να προκριθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού:

“Ήταν παρά πολύ καλή η άμυνα του αντιπάλου μας σήμερα. Ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος ο αντίπαλος, πάρα πολύ καλά οργανωμένος στην άμυνά του και δεν μας επέτρεψαν να έχουμε κανένα ξεκάθαρο σουτ. Ήταν εκεί που έπρεπε, έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν, ακόμα και όταν έμειναν με δέκα παίκτες, ήξεραν ακριβώς πως να συμπεριφερθούν σε κάθε λεπτό, όταν έπρεπε να καθυστερήσουν, το έκαναν, όταν έπρεπε να τρέξουν, το έκαναν κι με αυτόν τον τρόπο δεν μας άφησαν στην πραγματικότητα να τους απειλήσουμε καθόλου.”

Για το αν είναι παγίδα κάποιες φορές, όταν μία ομάδα αγωνίζεται με δέκα παίκτες: “Αυτό είναι αλήθεια πως συμβαίνει αρκετές φορές στο ποδόσφαιρο. Όταν είσαι με έντεκα παίκτες, πολλές φορές σου έρχεται και η επιθυμία να βγεις μπροστά. Όμως όταν είσαι με δέκα παίκτες, τότε το πρώτο σου μέλημα, είναι η σωστή άμυνα. Όμως, η Πάφος σήμερα, ενώ ήταν πολύ καλή όταν αγωνιζόταν με δέκα παίκτες στην άμυνα, ήταν πολύ καλή και όταν αγωνιζόταν με έντεκα. Είναι μία ομάδα που ξέρει να αγωνίζεται, μία ομάδα με μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.”

Για τους δύο χαμένους βαθμούς που έχασε ο Ολυμπιακός σήμερα: “Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι, δεν μπορούμε να πάμε τόσο μακριά τη σκέψη μας αυτή τη στιγμή, μετά από τόσα πολλά παιχνίδια που μένουν. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που παίρνουμε μέρος στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης και πρέπει να παίρνουμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Αν ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε τώρα, τι θα συμβεί τον Φεβρουάριο, θα κάνουμε μεγάλο λάθος. Τα παιχνίδια πρέπει να τα σκεφτόμαστε ένα-ένα και το επόμενο είναι με τον Παναθηναϊκό. Εκεί θα συγκεντρωθούμε τώρα και όταν έρθει η σειρά του επόμενου ευρωπαϊκού, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Στο τέλος θα δούμε πόσους βαθμούς χρειάζεται μία ομάδα για να μπορέσει να συνεχίσει”.