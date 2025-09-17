Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Οι ερυθρόλευκοι πέταξαν δύο βαθμούς απέναντι σε δέκα παίκτες

Η επιστροφή στα αστέρια δεν συνδυάστηκε με εκτόξευση. Ο Ολυμπιακός απέτυχε να σπάσει το αμυντικό τείχος της Πάφου παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω από το 26ο λεπτό και υποχρεώθηκε σε οδυνηρή λευκή ισοπαλία στο “Καραϊσκάκης” στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Κάθε αρχή και δύσκολη. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League μετά από πέντε χρόνια απουσίας και το εντός έδρας ματς με την Πάφο είχε τον τίτλο του must-win για τους νταμπλούχους Ελλάδας, ωστόσο η πρεμιέρα τους στην League Phase τους βρήκε να αδυνατούν να γκρεμίσουν το άψογα στημένο αμυντικό τείχος των Κυπρίων και να μένουν στο στείρο 0-0.

Όπως γράφει το SPORT24, οι ερυθρόλευκοι ξόδεψαν το πρώτο μέρος χωρίς να δημιουργήσουν ούτε μία καθαρή ευκαιρία στα αντίπαλα καρέ, ούτε και όταν απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από την αποβολή του Μπρούνο (με δεύτερη κίτρινη κάρτα) στο 26′, με το δεύτερο μέρος να τους βρίσκει να βελτιώνουν την απόδοσή τους αλλά όχι στον απαιτούμενο βαθμό για να πάρουν το χρυσό τρίποντο.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί περιορίστηκε αισθητά, οι Ταρεμί και Ποντένσε είδαν τις προσπάθειές τους να σταματούν πάνω σε σώματα αντιπάλων που έπεφταν με πείσμα και αυτοθυσία για να προστατέψουν την εστία τους, ο Μιχαήλ σταμάτησε δύο φορές τον Ρέτσο και κάπως έτσι το 0-0 έμεινε φυσιολογικά, για να σφραγιστεί με μία ισοπαλία η επιστροφή των Πειραιωτών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Πλέον, οι ερυθρόλευκοι στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με αντίπαλο την Άρσεναλ. Ο αγώνας με τους κανονιέρηδες θα διεξαχθεί στο Emirates την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 22:00.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Tα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας

Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

