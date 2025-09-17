Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Οι ερυθρόλευκοι πέταξαν δύο βαθμούς απέναντι σε δέκα παίκτες

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Οι ερυθρόλευκοι πέταξαν δύο βαθμούς απέναντι σε δέκα παίκτεςΔιαβάζεται σε 3'
Η επιστροφή στα αστέρια δεν συνδυάστηκε με εκτόξευση. Ο Ολυμπιακός απέτυχε να σπάσει το αμυντικό τείχος της Πάφου παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω από το 26ο λεπτό και υποχρεώθηκε σε οδυνηρή λευκή ισοπαλία στο “Καραϊσκάκης” στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.
- 17 Σεπτεμβρίου 2025 21:49
Κάθε αρχή και δύσκολη. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League μετά από πέντε χρόνια απουσίας και το εντός έδρας ματς με την Πάφο είχε τον τίτλο του must-win για τους νταμπλούχους Ελλάδας, ωστόσο η πρεμιέρα τους στην League Phase τους βρήκε να αδυνατούν να γκρεμίσουν το άψογα στημένο αμυντικό τείχος των Κυπρίων και να μένουν στο στείρο 0-0.
Όπως γράφει το SPORT24, οι ερυθρόλευκοι ξόδεψαν το πρώτο μέρος χωρίς να δημιουργήσουν ούτε μία καθαρή ευκαιρία στα αντίπαλα καρέ, ούτε και όταν απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από την αποβολή του Μπρούνο (με δεύτερη κίτρινη κάρτα) στο 26′, με το δεύτερο μέρος να τους βρίσκει να βελτιώνουν την απόδοσή τους αλλά όχι στον απαιτούμενο βαθμό για να πάρουν το χρυσό τρίποντο.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί περιορίστηκε αισθητά, οι Ταρεμί και Ποντένσε είδαν τις προσπάθειές τους να σταματούν πάνω σε σώματα αντιπάλων που έπεφταν με πείσμα και αυτοθυσία για να προστατέψουν την εστία τους, ο Μιχαήλ σταμάτησε δύο φορές τον Ρέτσο και κάπως έτσι το 0-0 έμεινε φυσιολογικά, για να σφραγιστεί με μία ισοπαλία η επιστροφή των Πειραιωτών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Πλέον, οι ερυθρόλευκοι στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με αντίπαλο την Άρσεναλ. Ο αγώνας με τους κανονιέρηδες θα διεξαχθεί στο Emirates την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 22:00.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού
- Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)
- Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)
- Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)
- Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)
- Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)
- Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
- Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)
Tα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
- Διαφορά τερμάτων
- Καλύτερη επίθεση
- Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση
- Νίκες
- Εκτός έδρας νίκες
- Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage
- Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας
- Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA
Το σύστημα διεξαγωγής
- Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία.
- Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.
- Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16
- Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.
- Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.
- Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.