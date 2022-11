Μουντιάλ 2022: Ο Κολίνα εξήγησε γιατί δίνονται τόσα πολλά λεπτά καθυστερήσεων

Στα παιχνίδια της δεύτερης μέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου οι καθυστερήσεις διήρκησαν άνω των δέκα λεπτών και έσπασαν κάθε ρεκόρ από το Μουντιάλ 1966.

Όπως αναφέρει το SPORT24, στο πρώτο μέρος του Αγγλία - Ιράν οι καθυστερήσεις διήρκησαν 14:08 λεπτά, ενώ ένα λεπτό λιγότερο διήρκησε ο έξτρα χρόνος στο δεύτερο μέρος. Στο β' μέρος του αγώνα ΗΠΑ - Ουαλία ο έξτρα χρόνος είχε διάρκεια 10:34, ενώ και το δεύτερο 45λεπτο του Σενεγάλη - Ολλανδία είχε έξτρα χρόνο 10:03.

Ο πρόεδρος διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα σε δηλώσεις του στο ESPN εξήγησε γιατί γίνεται αυτό, ενημερώνοντας πως θα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στο Μουντιάλ του Κατάρ.

"Αυτό που κάναμε από τη Ρωσία ήταν να υπολογίζουμε καλύτερα το χρόνο που θα πρέπει να αποζημιώνεται. Είπαμε σε όλους ότι μπορεί να βλέπουν τον τέταρτο να δείχνει μεγάλο αριθμό λεπτών καθυστερήσεων. Εάν θέλουμε να δούμε περισσότερο ενεργό χρόνο παιχνιδιού, τότε χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να δίνουμε τέτοιου είδους καθυστερήσεις.

Σκεφτείτε πως σε ένα ματς μπαίνουν τρία γκολ. Ο πανηγυρισμός μπορεί να διαρκέσει και ενάμιση λεπτό. Έτσι χάνεις πέντε με έξι λεπτά παιχνιδιού. Θέλουμε να υπολογίζουμε με ακρίβεια τον χρόνο που θα προσθέτουμε σε κάθε ημίχρονο. Αυτό μπορεί να το κάνει ο τέταρτος. Έγινε με επιτυχία στη Ρωσία, περιμένουμε το ίδιο στο Κατάρ" δήλωσε συγκεκριμένα.

