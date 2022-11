Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις των αγώνων της Παρασκευής και το αναλυτικό πρόγραμμα

Η 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ αρχίζει την Παρασκευή με τον 1ο και το 2ο όμιλο και τα Ολλανδία - Εκουαδόρ και Αγγλία - ΗΠΑ να ξεχωρίζουν.

Η αρχή γίνεται με αγώνα του 2ου ομίλου, με την Ουαλία να αντιμετωπίζει το Ιράν στην Αλ Ραγιάν. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι το τελευταίο του προγράμματος, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ και με νίκη εξασφαλίζει πρόωρα την πρόκριση.

Ενδιάμεσα θα διεξαχθούν τα δύο παιχνίδια του 1ου ομίλου. Το Κατάρ θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη στις 15:00, σε μία προσπάθεια των οικοδεσποτών να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από την κακή πρεμιέρα τους. Στις 18:00 θα διεξαχθεί το ντέρμπι κορυφής μεταξύ Ολλανδίας και Εκουαδόρ.

Μουντιάλ 2022 - Το πρόγραμμα της Παρασκευής (25/11)

10:00 Mundial Morning Show με τους Αντρέα Παλομπαρίνι, Ηλία Καλλονά, Μαρία Κουβέλη (SPORT24)

11:30 Pame Stoxima Pre Game Show με τους Παντελή Βλαχόπουλο και Θέμη Καίσαρη (SPORT24)

12:00 Ουαλία - Ιράν (ANT1, ANT1+ και LIVE SPORT24)

13:00 The Show Must Go On Live με τον Παντελή Διαμαντόπουλο (SPORT24)

15:00 Κατάρ - Σενεγάλη (ANT1, ΑΝΤ1+ και LIVE SPORT24)

18:00 Ολλανδία - Εκουαδόρ (ANT1, ANT1, ΑΝΤ1+ και LIVE SPORT24)

21:00 Αγγλία - ΗΠΑ (ANT1, ANT1 και LIVE SPORT24)

22:45 Game Night με τον Παντελή Βλαχόπουλο (SPORT24)

