Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις των αγώνων της Πέμπτης και το αναλυτικό πρόγραμμα

Το μενού της 1ης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2022 ολοκληρώνεται με Βραζιλία και Πορτογαλία να ρίχνονται στη μάχη.

Όπως γράφει το SPORT 24, η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη Σερβία στο βραδινό παιχνίδι της ημέρας (21:00) για τον 7ο όμιλο. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι και το πρώτο του μενού, με την Ελβετία να αντιμετωπίζει το Καμερούν.

Στον 8ο όμιλο, η Πορτογαλία αγωνίζεται κόντρα στην Γκάνα με στόχο την εκκίνηση που θα αφήσει πίσω τα σύννεφα που υπάρχουν πάνω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Νωρίτερα, στις 15:00, η Ουρουγουάη του Λουίς Σουάρες και τον Έντινσον Καβάνι αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα του Ίνμπομ Χουάνγκ και του Ουί Τζο Χουάνγκ.

Μουντιάλ 2022 - Το πρόγραμμα της Πέμπτης (24/11)

10:00 Mundial Morning Show με τους Αντρέα Παλομπαρίνι, Ηλία Καλλονά, Μαρία Κουβέλη (SPORT24)

11:30 Pame Stoxima Pre Game Show με τους Παντελή Βλαχόπουλο και Θέμη Καίσαρη (SPORT24)

12:00 Ελβετία - Καμερούν (ANT1, ANT1+ και LIVE SPORT24)

13:00 The Show Must Go On Live με τον Παντελή Διαμαντόπουλο (SPORT24)

15:00 Ουρουγουάη - Νότια Κορέα (ANT1, ΑΝΤ1+ και LIVE SPORT24)

18:00 Πορτογαλία - Γκάνα (ANT1, ANT1, ΑΝΤ1+ και LIVE SPORT24)

21:00 Βραζιλία - Σερβία (ANT1, ANT1 και LIVE SPORT24)

22:45 Game Night με τον Παντελή Βλαχόπουλο (SPORT24)

Το SPORT24 στο Μουντιάλ 2022

Το SPORT24 παίζει μόνο Μουντιάλ 2022 και σε πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ! Δες αναλυτικα το Πρόγραμμα του Μουντιάλ και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ , Παρακολούθησε το Μουντιάλ live στο Matchcenter, κάνε εγγραφή στα push notifications του SPORT24 και στο Youtube κανάλι για να ενημερώνεσαι και να μη χάνεις καμία αθλητική στιγμή!

SPORT24 LIVE MUNDIAL SHOWS

Συντονιστείτε στις 4 καθημερινές εκπομπές του SPORT24 για το Μουντιάλ: Mundial Morning Show (10:00 - 10:30), Pame Stoixima Pre Game Show (11:30 - 12:00), The Show Must Go On (13:00 - 15:00), Game Night (22:45 - 00:15).

