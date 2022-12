Τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αρχίζουν την Παρασκευή (09/12) με δύο σπουδαίους αγώνες.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr η αρχή γίνεται στις 17:00 με την αναμέτρηση της Κροατίας, η οποία απέκλεισε στα πέναλτι την Ιαπωνία, με τη Βραζιλία, η οποία ήταν εντυπωσιακή απέναντι στη Νότια Κορέα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Αλ Ραγιάν και από αυτόν θα προκύψει η πρώτη ομάδα των ημιτελικών.

ADVERTISING

Στις 21:00 διεξάγεται το πιο αμφίρροπο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης, με την Ολλανδία και την Αργεντινή να συναντιώνται ξανά όπως και το 1998, αλλά με εντελώς διαφορετική θέση. Οι "οράνιε" του Λουίς φαν Χάαλ είναι ορεξάτοι ύστερα από την επικράτηση κόντρα στις ΗΠΑ, ενώ η παρέα του Λιονέλ Μέσι τα χρειάστηκε απέναντι στην Αυστραλία, όμως έκανε το χρέος της.

Μουντιάλ 2022 - Το πρόγραμμα της Παρασκευής (09/12)

10:00 Mundial Morning Show με τους Αντρέα Παλομπαρίνι, Ηλία Καλλονά, Μαρία Κουβέλη (SPORT24)

12:00 The Show Must Go On Live με τον Παντελή Διαμαντόπουλο (SPORT24)

15:30 Pame Stoxima Pre Game Show με τους Παντελή Βλαχόπουλο και Θέμη Καίσαρη (SPORT24)

17:00 Κροατία - Βραζιλία (ANT1, ANT1+ και LIVE SPORT24)

21:00 Ολλανδία - Αργεντινή (ANT1, ANT1+ και LIVE SPORT24)

22:45 Game Night με τον Παντελή Βλαχόπουλο (SPORT24)

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις