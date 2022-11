Μουντιάλ 2022, Βραζιλία - Σερβία 2-0: Αυτή είναι η σελεσάο, πάτησε τους Σέρβους με ιπτάμενο Ρισάρλισον

Η Βραζιλία δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση των Σέρβων, ωστόσο βρήκε τη λύση με τον Ρισάρλισον, ο οποίος πέτυχε το γκολ του τουρνουά έως τώρα στο 73' και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2022.

Ο φορ της Τότεναμ, σύμφωνα με το SPORT24, πέτυχε ένα μαγικό γκολ στο 73'. Έπειτα από γύρισμα του Βινίσιους με υπέροχο κοντρόλ, γύρισε το σώμα του στον αέρα και με απίθανο ανάποδο τελείωμα πέτυχε το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ μέχρι τώρα.

Αρχικά προηγήθηκε το 1-0 του φορ της Τότεναμ με το οποίο έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο 62'. Ο Βινίσιους έκανε ένα σουτ από τη γωνία της περιοχής, ο Βάνια Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς τον σταμάτησε, όχι όμως και τον Ρισάρλισον που πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι Βραζιλιάνοι κυριάρχησαν πλήρως στον αγωνιστικό χώρο και στο δεύτερο μέρος κατάφεραν να λυγίσουν τους Σέρβους, οι οποίοι είχαν τον Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ στη βασική σύνθεσή τους. Η ομάδα του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς έχασε την ευκαιρία με τον Σεργκέι Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς στο 70' και έκτοτε δεν πέτυχε κάτι παραπάνω στο ματς.

Το ματς

Στο πρώτο μέρος η Βραζιλία είχε την κατοχή της μπάλας και οι Σέρβοι προσπαθούν να αμυνθούν και να απειλήσουν μέσω αντεπιθέσεων. Η σημαντικότερη προσπάθεια της σελεσάο έγινε στο 14ο λεπτό, όταν ο Νεϊμάρ με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών.

Σταδιακά όσο περνούσε η ώρα οι παίκτες του Τίτε ανέβαζαν την πίεσή τους, είχαν όμως πρόβλημα στη διάσπαση της πολυπρόσωπης άμυνας των Σέρβων, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο στον Βινίσιους.

Ωστόσο ο Βάνια Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς ήταν εκεί όπου χρειάστηκε, ήτοι στα σουτ των Κασεμίρο στο 21' και Ραφίνια στο 35', ενώ πρόλαβε με ωραία έξοδο τον Βινίσιους πριν απειλήσει. Τελευταία τελική προσπάθεια των Βραζιλιάνων ήταν στο 41', όταν το σουτ του Βινίσιους μέσα από την περιοχή κατέληξε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος η Βραζιλία μπήκε και πάλι φουριόζα και ο Ραφίνια σπατάλησε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει. Αφού έκλεψε την μπάλα από τον Γκούντελι μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Σέρβος κίπερ τον σταμάτησε σε θέση τετ-α-τετ.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Νεϊμάρ είδε μια εκτέλεση φάουλ να κόβεται από το τείχος, ενώ στο 55' ένα σουτ μέσα από την περιοχή κατέληξε ελάχιστα άουτ.

Δύο λεπτά πριν βρει τη λύση η σελεσάο, ο Άλεξ Σάντρο με έναν κεραυνό έστειλε την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του Βάνια Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς, ένα σουτ που αν είχε βρει στόχο, δύσκολα θα είχε αποσοβηθεί.

Οι Σέρβοι αντέδρασαν έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 70ο λεπτό, όμως ο Μαρκίνιος απομάκρυνε την κεφαλιά του Σεργκέι Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς. Μετά το δεύτερο γκολ όμως οι Σέρβοι παραδόθηκαν στις ορέξεις της απίθανης σελεσάο που στο δεύτερο μέρος παρέδωσαν υπέροχη εικόνα και το 2-0 παρέμεινε μέχρι τέλους.

Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Τιάγκο Σίλβα, Άλεξ Σάντρο, Κασεμίρο, Πακετά, Ραφίνια, Νεϊμάρ, Βινίσιους, Ρισάρλισον

Σερβία: Βάνια Μίλινκοβιτς - Σάβιτς, Βελίκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Πάβλοβιτς, Ζίβκοβιτς, Λούκιτς, Γκούντελι, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς, Μλαντένοβιτς, Τάντιντς, Μίτροβιτς

