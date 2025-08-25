Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: Οι κόκκινοι απέδρασαν στο 100′ με ήρωα έναν 16χρονο

Με ήρωα τον 16χρονο Ρίο Ενγκουμόα που σκόραρε στο 90’+10′, η Λίβερπουλ έφυγε αλώβητη με 3-2 από την έδρα της Νιούκαστλ των δέκα παικτών, που είχε επιστρέψει από το 0-2 σε ένα απίθανο ματς, και έκανε το δύο στα δύο στην Premier League.

Ένας ήρωας ετών 16 λύτρωσε τη Λίβερπουλ. Με τον Ρίο Ενγκουμόα να σκοράρει στο 90’+10′, οι Mighty Reds πέρασαν με 3-2 από το Σεντ Τζέιμς Παρκ επί της Νιούκαστλ των 10 παικτών, έχοντας πρώτα απωλέσει προβάδισμα δύο γκολ, για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Όπως γράφει το SPORT24, η πρωταθλήτρια Αγγλίας άνοιξε το σκορ με τον Ράιαν Χράβενμπερχ στο 35′. Ο Χάκπο από τα αριστερά τροφοδότησε έξω από την περιοχή τον Ολλανδό μέσο, ο οποίος σούταρε με το δεξί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αφήνοντας άγαλμα τον Πόουπ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οι ισορροπίες του αγώνα διερράγησαν όταν ο Άντονι Γκόρντον αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Ο Άγγλος εξτρέμ σήκωσε ψηλά το πόδι του και πάτησε τον Φαν Ντάικ με τις τάπες, με τον Σάιμον Κούπερ να τον αποβάλλει αφού συμβουλεύτηκε το VAR.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Λίβερπουλ χτύπησε ξανά κάνοντας το 2-0. Ο Χάκπο, που σέρβιρε και αυτό το γκολ, έστρωσε στον Εκιτικέ που πλάσαρε με το δεξί από το ύψος της μεγάλης περιοχής διπλασιάζοντας τα γκολ των κόκκινων στα 22 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Γάλλος επιθετικός έφτασε έτσι τα τρία γκολ στα τρία πρώτα του ματς με τους Reds, ενώ έχει και μία ασίστ.

Η Νιούκαστλ δεν το έβαλε κάτω και μπόρεσε να μειώσει σε 1-2 στο 57′ με κεφαλιά του Μπρούνο Γκιμαράες που νίκησε κατά κράτος στον αέρα τον Μίλος Κέρκεζ.

Μάλιστα οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να βρουν και το γκολ της ισοφάρισης! Από βολέ του Πόουπ, ο Κονατέ δεν έδιωξε και η μπάλα προσγειώθηκε μπροστά στον Οσούλα που πλάσαρε από κοντά για το 2-2 δύο λεπτά πριν τη συμπλήρωση των ενενήντα λεπτών.

Εκεί που όλα έμοιαζαν να χάνονται για τη Λίβερπουλ, ήρθε να μιλήσει ο Ρίο Ενγκουμόα. Ο 16χρονος εξτρέμ βρήκε δίχτυα στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και χάρισε τη νίκη στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Πλέον για τη Λίβερπουλ ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με την Άρσεναλ την Κυριακή (31/08) στο Άνφιλντ.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Λιβραμέντο, Μπερν, Σερ (81′ Τιαό), Τρίπιερ (76′ Χολ), Τονάλι (66′ Μάιλι), Γκιμαράες, Ζοέλιντον (78′ Ράμσεϊ), Ελάνγκα, Γκόρντον, Μπαρνς (76′ Οσούλα).

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Κέρκεζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Σομποσλάι, Χράβενμπερχ, Τζόουνς (90’+6′ Έλιοτ), Βιρτς (80′ Μπράντλεϊ), Χάκπο (90’+6′ Ενγκουμόα), Σαλάχ, Εκιτικέ (80′ Κιέζα).

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Γουέστ Χαμ – Τσέλσι 1-5 (6′ Πακετά / 15′ Πέδρο, 23′ Νέτο, 34′ Φερνάντες, 54′ Καϊσέδο, 58′ Τσαλόμπα)

Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ 0-2 (35′ Τζόνσον, 45+2′ Παλίνια)

Μπόρνμουθ – Γουλβς 1-0 (4′ Ταβερνίερ)

Μπέρνλι – Σάντερλαντ 2-0 (47′ Κουλέν, 88′ Άντονι)

Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα 1-0 (12′ Κουατάρα)

Άρσεναλ – Λιντς 5-0 (34′ 56′ Τίμπερ, 45+1′ Σακά, 48′ 90+5′ πεν. Γκιόκερες)

Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ 1-1 (37′ Σαρ / 57′ Χάντσον-Οντόι)

Έβερτον – Μπράιτον 2-0 (23′ Εντιαγέ, 52′ Γκάρνερ)

Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1 (73′ Σμιθ Ρόου / 58′ αυτ. Μουνίζ)

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3 (57′ Γκιμαράες, 88′ Οσούλα – 35′ Χράβενμπερχ, 46′ Εκιτικέ, 90’+10′ Ενγκουμόα)