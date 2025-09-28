Ντούσκος: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον 28χρονο πρωταθλητή – Βίντεο

Το βίντεο της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας με την απονομή του χρυσού μεταλλίου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στον Στέφανο Ντούσκο.

Ο σπουδαίος Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε το μοναδικό παράσημο που δεν είχε στη συλλογή του, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σαγκάη.

Όπως αναφέρει το Sport24.gr η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον 28χρονο Έλληνα πρωταθλητή.

Δείτε το βίντεο με την απονομή του χρυσού στον Ντούσκο

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Στέφανος Ντούσκος :

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Σλάισχαϊμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο

Μετάλλια σε επίπεδο Κ23

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο

Μεσογειακοί αγώνες