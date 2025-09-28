Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο της Σανγκάης

Σπουδαίος Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε το μοναδικό παράσημο που είχε στη συλλογή του, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο μετάλλιο στο μονό σκιφ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σανγκάη.

Μαγικός Στέφανος Ντούσκος το έκανε όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο 28χρονος Έλληνας κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης και πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε.

Όπως γράφει το SPORT 24, οΈλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 06:36.75. Πίσω του ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός Όλιβερ Ζέιντλερ και το χάλκινο κατέκτησε ο Γιαουχένι Ζάλατι. Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μπαίνοντας δυναμικά στον αγώνα, αλλά έκανε διαχείριση δυνάμεων κάνοντας την τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα.

Αυτό ήταν το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς στις τελευταίες του δύο απόπειρες τερμάτισε έκτος στο Ράτσιστε της Τσεχίας (2022) και τέταρτος στο Βελιγράδι (2023).

Αναλυτικά όσα ανέφερε μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου:

“Το πίστευα. Είμαι πολύ κουρασμένος. Θέλω να πω μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό, που μου έδωσε τη δύναμη και σε όσους είναι δίπλα μου και με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ που έφτασα. Είμαι πολύ χαρουμενος, ήθελα πολύ να κατακτήσω ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο.

Δούλεψε η κούρσα ρολόι. Δεν έχω λόγια. Πήγαν όλα όπως ήθελα. Μόλις είδα ότι στα 1.000μ ότι δεν φεύγουν και είναι κοντά μου, το πίστεψα ακόμα περισσότερο. Προσπάθησα μέσα στην κούρσα να μην μου ξεφύγουν καθόλου. Πίεζα, πίεζα και έκανα υπομονή στα τελευταία μέτρα. Έλεγα θα ξεκινήσω το φίνις στα 400μ., αν ήμουν πίσω, αλλά ήμουν μπροστά και έλεγα ‘κράτα λίγο ακόμα, να έχεις δυνάμεις για το τέλος’. Τα τελευταία 100μ ήταν τόσο δύσκολα, που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό.

Αυτό το μετάλλιο είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσε λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου. Ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Μάλλον μου πάει η Ασία. Έδωσα τα πάντα. Ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα ούτε στιγμή.

Ελπίζω με αυτό που έκανα να κινητοποιήσω κι άλλα παιδιά να ασχοληθούν με την κωπηλασία. Μετράει η ελληνική ψυχή. Όλοι προσπαθούμε για ένα μετάλλιο. Αν έρθει η κορυφή είναι κάτι συγκλονιστικό, κάτι μαγικό.

Δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Στο Λος Άντζελες να είμαι σε ακόμα καλύτερη φόρμα και να κατακτήσω ένα ακόμα μετάλλιο”.

Τα μετάλλια που κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος: