ΝΒΑ: Στα παρκέ του Ορλάντο θα γράφει "Black Lives Matter"

Tο ΝΒΑ βάζει τις τελευταίες πινελιές ενόψει της επανέναρξης της σεζόν στις 30 Ιουλίου, την ίδια στιγμή ωστόσο δεν θέλει να παραμελήσει τον στόχο που τέθηκε από νωρίς: Να γίνει αναφορά σε κοινωνικά ζητήματα.

Για αυτό λοιπόν και πάρθηκε μία σημαντική απόφαση. Όπως έγινε γνωστό από το ESPN και μεταφέρει το Sport24.gr η λίγκα ήρθε σε συνεννόηση με την Ένωση παικτών προκειμένου να γραφτεί στα παρκέ των γηπέδων του Ορλάντο η φράση "Black Lives Matter".

Την ίδια σκέψη μάλιστα έχει και το WNBA, το οποίο σχεδιάζει να γράψει ακόμα μία φράση στα δικά του παρκέ: "Say her name" για να τιμηθεί η Μπριόνα Τέιλορ που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στο σπίτι της τον περασμένο Μάρτιο.

Αυτή η κίνηση του ΝΒΑ έρχεται ως συνέχεια μίας ακόμα σημαντικής απόφασης που έγινε γνωστή πριν μερικές ημέρες, όταν έγινε γνωστό ότι οι παίκτες θα μπορούν να αντικαταστήσουν το όνομα στις φανέλες τους με κάποιο κοινωνικό μήνυμα.

Υπάρχουν ακόμα παίκτες βέβαια που θεωρούν ότι η σεζόν δεν πρέπει να επανεκκινήσει προκειμένου να περαστεί ένα πιο δυνατό μήνυμα στην κοινωνία.

Η λίγκα ωστόσο εξακολουθεί από την πλευρά της να κάνει ό,τι μπορεί για να καταστήσει σαφές ότι θα συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για κοινωνική αλλαγή.