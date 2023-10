Ο 40ος Μαραθώνιος Αθήνας θα είναι η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χώρας

Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου του ΣΕΓΑΣ για τον 40ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου και θα είναι το μεγαλύτερο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός της πόλης.

Λίγες μέρες απομένουν για τη διεξαγωγή του 40ου Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ωστόσο η εκκίνηση του δόθηκε σήμερα (03/10) στη συνέντευξη Τύπου στο μουσείο της Ακρόπολης.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, η Υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος, o υπεύθυνος μάρκετινγκ και επικοινωνίας του ΟΠΑΠ, Γιάννης Ρόκκας, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Νίκη Αραμπατζή, όπως γράφει το SPORT24 είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τον 40ο επετειακό μαραθώνιο, το μεγαλύτερο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός της πόλης.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, μίλησε στο Show Must Go On νωρίτερα και ανέλυσε όλα όσα πρόκειται να περιμένουμε από το λαμπρό γεγονός.