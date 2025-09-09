Ο Άγγελος Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου θα είναι ο επόμενος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρστιν.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρήκε τον εκλεκτό που θα διαδεχθεί τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Όρστιν, ο Άγγελος Ποστέκογλου, θα γίνει ο επόμενος προπονητής του αγγλικού συλλόγου και μάλιστα, θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για το παιχνίδι του Σαββάτου (13/9) απέναντι στην Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Θυμίζουμε ότι ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, αφού κατάφερε να οδηγήσει την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League τον περασμένο Μάιο, κυκλοφορεί έκτοτε ελεύθερος και σε αναζήτηση ομάδας.