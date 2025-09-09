Νότιγχαμ Φόρεστ: Τέλος ο Νούνο

Η Νότιγχαμ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) το διαζύγιο με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος αποχώρησε από την αγγλική ομάδα έπειτα από σχεδόν 1,5 χρόνο.

Επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, με τις δύο πλευρές να γίνεται επισήμως γνωστό ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους από τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9).

Ο 51χρονος Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλόγου στις 20 Δεκεμβρίου του 2023 και οδήγησε την ομάδα στην έξοδο στην Ευρώπη για πρώτη φορά ύστερα από 30 χρόνια. Σε 71 παιχνίδια στον πάγκο, είχε ως απολογισμό 30 νίκες, 15 ισοπαλίες και 26 ήττες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νότιγχαμ:

“Η ποδοσφαιρική ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από πρόσφατες καταστάσεις, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής.

Η ομάδα ευχαριστεί τον Νούνο για τη συμβολή του σε μια πολύ επιτυχημένη εποχή στο The City Ground, και ιδιαίτερα για τον ρόλο του στη σεζόν 2024/25, η οποία θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας στην ιστορία της ομάδας.

Ως κάποιος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας την περασμένη σεζόν, θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στο ταξίδι μας”.