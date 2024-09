Ο Εβάν Φουρνιέ αποκλειστικά στο SPORT24: “Αν πάρει τίτλο ο Ολυμπιακός, θα δείτε τι θα κάνω…”

Η πιο ηχηρή μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα, Εβάν Φουρνιέ, στην πρεμιέρα του Show Must Go On και στον Παντελή Διαμαντόπουλο.

Ο Εβάν Φουρνιέ κατάφερε να ξεπεράσει κάθε άλλο όνομα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, στη φετινή μεταγραφική περίοδο. Κακά τα ψέματα είναι το… ελληνικό μπαμ, από τη στιγμή που ένας μπασκετμπολίστας τέτοιου βεληνεκούς αποφάσισε να μην ψαχτεί άλλο στον μαγικό κόσμο του NBA και να πει το “ναι” σε μια ομάδα που γουστάρει από μικρό παιδί. Ο Γάλλος σταρ δεν αρνήθηκε να μετέχει στο παιχνίδι των απρόβλεπτων ερωτήσεων. Οι παίκτες συνήθως υποχρεώνονται να πουν τα ίδια και τα ίδια. Ο Φουρνιέ έχει πολλάκις μιλήσει για την καριέρα του, ανέπτυξε πρόσφατα και το σκεπτικό του, για το πώς οδηγήθηκε στην υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Οπότε στην πρεμιέρα του Show Must Go On του Sport24, θα έπρεπε να κάνει κάτι διαφορετικό. Κι αφού δεν μπορούσε – λόγω υποχρεώσεων – να πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πήγε το βουνό στον Μωάμεθ. Ο Παντελής Διαμαντόπουλος μαζί με την κάμερα του Κώστα Ασημακόπουλου εμφανίστηκαν στο Ειρήνης και Φιλίας για να παίξουν με τον Γάλλο φόργουορντ. Αυτός ευδιάθετος (πάντα) και χαμογελαστός απάντησε σε κάποιες ερωτήσεις που δεν περίμενε, προκαλώντας μάλιστα και έκπληξη με κάποιες από τις απαντήσεις του. Το σίγουρο είναι ότι πέρα από το αστείρευτο ταλέντο του, ο Εβάν Φουρνιέ είναι και ένας πολύ ενδιαφέρον τύπος, με τον οποίο μπορείς να συζητήσεις για θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με το μπάσκετ ή τον αθλητισμό. Ο Εβάν Φουρνιέ στο SPORT24 και στον Παντελή Διαμαντόπουλο: Αρχικά πες μου κάτι, το απολαμβάνεις το γήπεδο;

“Αν απολαμβάνω το γήπεδο; Είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι άδειο”. Τώρα είναι, αλλά το είδες στον αγώνα για τον Γιώργο;

“Ναι. Ήταν απίστευτη εμπειρία για εμένα σίγουρα, ήταν η πρώτη φορά, αλλά τώρα περιμένω να με δω στο παρκέ”. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι να δω τη φαντασία σου. Αν κερδίσεις έναν τίτλο, είσαι έτοιμος να ανέβεις στην κερκίδα με τους φιλάθλους;

“Ας κερδίσουμε τον τίτλο και θα δούμε, ας δουλέψουμε πρώτα και βλέπουμε”. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι τιμή μας που ξεκινάμε τη φετινή μας εκπομπή με εσένα.

“Ευχαριστώ”. Να ξέρεις, ήσουν το μεγαλύτερο όνομα των μεταγραφών στην Ελλάδα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ μαζί.

“Ευχαριστώ”. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι με αναπάντεχες ερωτήσεις;

“Πάντα, πάντα φύγαμε”. Σου αρέσει το ποδόσφαιρο;

Λίγο ναι, δεν είμαι μεγάλος φαν, αλλά λίγο μου αρέσει”. Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο ποδόσφαιρο;

“Είμαι από το Παρίσι, οπότε θα σου πω την Παρί Σεν Ζερμέν”. Παρί;

“Ναι ναι πρέπει να πω την Παρί”. Δεύτερη ερώτηση, δύσκολη. Ζινεντίν Ζιντάν ή Μισέλ Πλατινί;

“Ζιντάν κάθε μέρα Ναι ναι Ζιζού σίγουρα. Είναι ο καλύτερος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, με σιγουριά”. Πάλι ποδόσφαιρο, τρίτη ερώτηση. Πιστεύεις πως ο Κιλιάν Εμπαπέ θα κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα;

“Δεν νομίζω”. Γιατί;

“Γιατί υπάρχουν πολλοί. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Ελπίζω να είναι ο Κιλιάν, αλλά δεν νομίζω. Η Ισπανία κατέκτησε το Euro, η Ρεάλ το Champions League, οπότε δεν νομίζω”. Αν δεν έπαιζες μπάσκετ τι θα έκανες;

“Όταν ήμουν παιδί ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Ξέρεις, δεινόσαυροι κλπ.”. Σου αρέσει;

“Όταν ήμουν παιδί, ναι. Μετά ξεκίνησα το μπάσκετ πολύ νωρίς”. Και τώρα είσαι σε μια χώρα με μεγάλη ιστορία.

“Το ξέρω, το ξέρω. Κάτι που έχω σκοπό είναι να επισκεφτώ τα μουσεία, τα αρχαία και όλα αυτά”. Τι θα κάνεις όταν σταματήσεις το μπάσκετ; “Όσο μεγαλώνω μού κάνουν αυτή την ερώτηση όλο και πιο συχνά και ειλικρινά δεν ξέρω. Σίγουρα ξέρω πως θέλω να είμαι διαθέσιμος για τα δύο παιδιά μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και βάση αυτού θα δω αλλά για τώρα. Σίγουρα έχω πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μου ως προς το μπάσκετ, εστιάζω σε αυτό και θα δούμε”. Σουβλάκι ή μπέργκερ;

“Σουβλάκι εύκολα”. Αγαπημένη ταινία – ηθοποιός;

“Η αγαπημένη μου ταινία είναι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Η τριλογία ή οι Δύο Πύργοι. Μου αρέσει αυτή η ταινία, την βλέπω κάθε χρόνο. Ο αγαπημένος μου ηθοποιός; Έχω πολλούς που μου αρέσουν. Μου αρέσει ο Μπρατ Πιτ, μου αρέσει ο Τομ Κρουζ, αλλά ο αγαπημένος μου είναι ο Ντένζελ Ουάσινγκτον”. Αγαπημένος συμπαίκτης που θα έφερνες στον Ολυμπιακό;

“Συμπαίκτης από το ΝΒΑ ή από την εθνική ομάδα;”. Πες μου έναν από την εθνική και έναν από το ΝΒΑ.

“Τον Ρουντί Γκομπέρ ή τον Τομά Ερτέλ, έναν από αυτούς”. Προτιμάς να αγοράζεις παπούτσια ή ρούχα;

“Ρούχα. Ναι είμαι τύπος που ψωνίζει σίγουρα, 100%”. Ποια είναι η πρώτη λέξη που έμαθες στη γλώσσα μας, πες το δεν υπάρχει θέμα, ΟΚ είσαι ευγενικός.

“Είμαι ναι”. Και τώρα η ερώτηση μπόνους. Έναν μήνα από τον τελικό των Ολυμπιακών αγώνων. Πώς ήταν τα τρίποντα του Κάρι, όλα αυτά τα λεπτά για εσένα, για τους συμπαίκτες σου, οι σκέψεις σου στο παιχνίδι;

“Ήμουν τόσο απογοητευμένος που χάσαμε, που έχουν διαγραφεί όλα από τη μνήμη μου. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, είναι επώδυνο ξέρεις, οπότε προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, τόσο απλά”.