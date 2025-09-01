Ο Φώτης Ιωαννίδης ανακοινώθηκε από τη Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι κι επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ, με την πορτογαλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα διεθνή σέντερ φορ για τα επόμενα 5 χρόνια.

Παίκτης της Σπόρτιγνκ είναι επίσημα ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος αφού έφτασε στη Λισαβόνα το Σάββατο (30/8) και πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο συμβόλαιο 5ετους διάρκειας με τα “λιοντάρια”.

Σε ό,τι αφορά στο deal ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σπόρτινγκ, αυτό, όπως αναφέρει το Sport24.gr, έκλεισε στα 25 εκατομμύρια ευρώ. 22 φιξ και τρία σε μπόνους, ενώ οι πράσινοι διατήρησαν και ένα γενναίο ποσοστό μεταπώλησης στο 25%.

Θυμίζουμε ότι διεθνής φορ αγωνίστηκε την Πέμπτη (28/8) για τελευταία φορά με την πράσινη φανέλα στο παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League.