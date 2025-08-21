Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλωσόρισε τη Φλαμένγκο στην οικογένεια του Betano

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πρεσβευτής (global brabd ambassador) του Betano, καλωσόρισε στην οικογένεια του κορυφαίου διεθνούς online gaming brand τη Φλαμένγκο.

Το διεθνές online gaming brand της Kaizen Gaming, Betano, και η Φλαμένγκο ένωσαν της δυνάμεις τους. Για την επόμενη τριετία, το Betano θα κοσμεί την κοκκινόμαυρη φανέλα της Φλαμένγκο, στο πλαίσιο μίας χορηγικής συμφωνίας που αλλάζει τα δεδομένα στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Τη μεγάλη είδηση χαιρέτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο πρώτος παγκόσμιος πρεσβευτής (global brabd ambassador) του Betano, από το 2023. Με στόρι του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μέγκασταρ των Μιλγουόκι Μπακς καλωσόρισε τη Φλαμένγκο στην οικογένεια του Betano.

INSTAGRAM/GIANNIS_AN34

Η συνεργασία Betano-Φλαμένγκο είναι η πιο σημαντική χορηγική συμφωνία στην ιστορία της Βραζιλίας και έρχεται να αναδείξει το πάθος για το ποδόσφαιρο και γενικότερα τον αθλητισμό, δεδομένου ότι η “Φλα” είναι ένας πολυαθλητικός σύλλογος με πληθώρα τμημάτων σε ολυμπιακά αγωνίσματα.