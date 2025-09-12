Ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε 25.000.000 δολ. στη Μαρία Σαράποβα

O Λούκα Nτόντσιτς εμπιστεύτηκε έναν άνθρωπο του αθλητισμού, για το σπίτι (έπαυλη) που αγόρασε στο Λος Άντζελες: τη Μαρία Σαράποβα.

O Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε όσα είχε να κάνει στο Ευρωμπάσκετ, με τη Γερμανία να αφήνει εκτός τετράδας τη Σλοβενία και τον σταρ του ΝΒΑ να συνεχίζει τις διακοπές του.

Παρεμπιπτόντως, πριν φορέσει τη φανέλα της εθνικής, έκανε μια αγορά.

Απέκτησε ένα ακόμα σπίτι. Για την ακρίβεια, μια έπαυλη στο Manhattan Beach, την καλύτερη παραθαλάσσια πόλη του Λος Άντζελες.

Ανήκε στη Μαρία Σαράποβα.

Μετά την επέκταση του συμβολαίου του με τους Λέικερς, για 165.000.000 δολάρια (αν προτιμάτε, για 6 εκατομμύρια δολάρια, το μήνα), ο Ντόντσιτς έδωσε το ποσό των 25 εκατ. δολ., για να κάνει δική του την τριώροφη έπαυλη, που έχτισε η Σαράποβα το 2015.

Τα συμβόλαια υπεγράφησαν στις 27/8.

To νέο “τσανάκι” του Σλοβένου σταρ περιβάλλεται από δέντρα.

Η πύλη εισόδου κρύβει μια αυλή ιαπωνικού στιλ με σιντριβάνι, την οποία διαδέχεται ένα φουαγιέ με το διπλάσιο ύψος. Ο μινιμαλιστικός χώρος διαθέτει έναν πανύψηλο γυάλινο τοίχο, μια πλωτή σκάλα και τοίχους από χυτό σκυρόδεμα και ξύλο. που ρέουν σε όλο το σπίτι μέσα και έξω.

Οι γυάλινοι τοίχοι, που ανοιγοκλείνουν, επεκτείνουν την ανοιχτή κουζίνα και το μεγάλο δωμάτιο στην εξωτερική βεράντα, η οποία περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο μπάρμπεκιου, μια σκεπαστή τραπεζαρία και ένα εξωτερικό τζάκι κοντά στην πισίνα.

Ανεβαίνοντας τις σκάλες κατευθύνεσαι προς τα τρία δωμάτια.

Το υπόγειο φιλοξενεί την αίθουσα μπόουλινγκ.

Για την ιστορία, η Σαράποβα πούλησε το συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς αποφάσισε να μετακομίσει μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Βρετανό επιχειρηματία Αλεξάντερ Γκιλκς, στην Ευρώπη.