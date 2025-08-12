Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα περί οριστικής συμφωνίας με τη Σλάβια για τον Ζαφείρη

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω θέσεως αναφέρει πως δεν υπάρχει οριστική συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη.

Θέση στα περί οριστικής συμφωνίας με τη Σλάβια Πράγας για την αγορά του Χρήστου Ζαφείρη πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το SPORT24, μέσω ενημέρωσης ο Δικέφαλος τονίζει πως “ό,τι κυκλοφορεί σήμερα περί δήθεν συμφωνίας και κλειδωμένου deal, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα”.

Αυτή η κίνηση των “ασπρόμαυρων” έρχεται λίγο μετά τη διάψευση του προέδρου της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, στο τσέχικο δημοσίευμα που θέλει τον ΠΑΟΚ να έχει καταθέσει νέα πρόταση στην ομάδα της Πράγας για τον 22χρονο διεθνή Έλληνα, που μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 16.000.000 ευρώ.