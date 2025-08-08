Ο Ρισόν Χολμς έφτασε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό AKTOR

Το βράδυ της Παρασκευής (8/8) έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR ο Ρισόν Χολμς (1993, 2.06μ).

Το βράδυ της Παρασκευής (8/8) έφτασε -μέσω Τουρκίας- στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Ρισόν Χολμς (1993, 2.06μ).

Όπως γράφει το SPORT24, ο Αμερικανός σέντερ, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό AKTOR, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ξεκινήσει σταδιακά προπονήσεις επί ελληνικού εδάφους.

Ο Χολμς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, μετά από 489 αγώνες κανονικών περιόδων στο NBA με τους Φιλαντέλφια Σίξερς, Φοίνιξ Σανς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας Μάβερικς και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, στους οποίους μέτρησε 8.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.