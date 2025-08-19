Ο Σωτήρης Νίνης σταμάτησε το ποδόσφαιρο με συγκινητικό post

Τους τίτλους τέλους μίας πλούσιας καριέρας έβαλε ο Σωτήρης Νίνης μέσα από ένα συγκινητικό post στα social media του.

Τον επίλογο της καριέρας του έβαλε ο Σωτήρης Νίνης.

Μία πλούσια καριέρα που είχε περάσματα από Παναθηναϊκό, Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μέχελεν, Πετάχ Τίκβα, Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά.

Όπως γράφει το Sport24, ένα από τα κορυφαία ταλέντα που έβγαλε το ελληνικό ποδόσφαιρο αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 35 ετών, έχοντας προλάβει μεταξύ άλλων να πραγματοποιήσει 33 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας.

Μάλιστα, εκπροσώπησε τη “γαλανόλευκη” στα τελικά τριών μεγάλων διοργανώσεων (Euro 2008, Μουντιάλ 2010 και Euro 2012).

“Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο”, αναφέρει στη συγκινητική ανάρτησή του ο Σωτήρης Νίνης.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχει αγωνιστεί ο Νίνης

Παναθηναϊκός: 173 συμμετοχές – 17 γκολ – 28 ασίστ

Βόλος: 47 συμμετοχές – 1 γκολ – 6 ασίστ

Σαρλερουά: 27 συμμετοχές – 4 γκολ – 7 ασίστ

ΠΑΟΚ: 23 συμμετοχές – 1 γκολ – 1 ασίστ

Ασκελόν: 22 συμμετοχές – 4 γκολ – 9 ασίστ

Πάρμα: 15 συμμετοχές – 2 ασίστ

ΠΑΣ Γιάννινα: 9 συμμετοχές

Κηφισιά: 9 συμμετοχές – 1 γκολ

Πετάχ Τίβκα: 7 συμμετοχές

Μέχελεν: 2 συμμετοχές

Οι τίτλοι που κατέκτησε ο Νίνης στην καριέρα του

Πρωτάθλημα Ελλάδας (1): Παναθηναϊκός 2009/10

Κύπελλο Ελλάδας (1): Παναθηναϊκός 2009/10