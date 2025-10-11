Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στη Σανγκάη από παίκτη που βρίσκεται στο Νο 204 της παγκόσμιας κατάταξης

Απίστευτα πράγματα στη Σανγκάη, καθώς ο 26χρονος Βαλεντέν Βασερό απέκλεισε στα ημιτελικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς και έγινε ο παίκτης με τη χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη που θα βρεθεί σε τελικό ενός τουρνουά Masters 1000.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί στην αναμέτρηση με τον Βαλεντέν Βασερό, στα ημιτελικά του Masters της Σανγκάης. Παρόλα αυτά, ο θρυλικός Νόλε βρέθηκε σε πολύ άσχημη σωματική κατάσταση και όντας εμφανώς καταβεβλημένος ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) από τον 26χρονο Μονεγάσκο.

Όπως γράφει το Sport24, ο Βασερό, που ξεκίνησε την πορεία του από τα προκριματικά, έγινε ο παίκτης με τη χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της ΑTP, που θα αγωνιστεί σε τελικό Masters 1000, αφού βρίσκεται στο Νο 204. Φυσικά η νίκη του απέναντι στο Νο. 5 του κόσμου και κατά πολλούς στον GOAT του αθλήματος είναι η μεγαλύτερη της καριέρας του και θα τη θυμάται για μία ζωή.

Παράλληλα, ο Βασερό έγινε ο πρώτος Μονεγάσκος που κερδίζει παίκτη της πρώτης δεκάδας, έστω κι αν ο Τζόκοβιτς ήταν φανερά επηρεασμένος από τις συνθήκες στη Σανγκάη, με τα πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας.