Οι κορυφαίοι Petar Stoychev & Yasunari Hirai στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020 – Ο ιστορικός αγώνας The Authentic Marathon Swim αναβιώνει 2.500 χρόνια μετά, στο Αρτεμίσιο. Το ενδιαφέρον των κολυμβητών από όλο τον κόσμο, για τη συμμετοχή στην αυθεντική μαραθώνια κολυμβητική διαδρομή και τις υπόλοιπες κολυμβητικές δράσεις, κορυφώνεται σταδιακά καθώς πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής του σπουδαίου αθλητικού γεγονότος, στις 4-6 Σεπτεμβρίου 2020, στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

Ονόματα παγκόσμιας κλάσης θα δώσουν δυναμικό παρών

Η λίστα των συμμετεχόντων κολυμβητών που συγκαταλέγονται στην ελίτ της μαραθώνιας κολύμβησης εμπλουτίζεται καθημερινά με σπουδαία ονόματα. Μετά την επιβεβαίωση των δύο πρώτων hall of famers, του αργυρού Ολυμπιονίκη Σπύρου Γιαννιώτη και του Ούγγρου κολυμβητή Attila Manyoki, ο Ολυμπιονίκης κολυμβητής Petar Stoychev είναι ο τρίτος κατά σειρά hall of famer που θα λάβει μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης. Ο Βούλγαρος πρωταθλητής έχει συμμετοχές σε 4 Ολυμπιάδες, 11 συνεχείς τίτλους σε major international open water marathon swimming FINA series και την εντυπωσιακή θέση του στο Ice Swimming Hall of Fame. Τον αγώνα θα τιμήσει με τη συμμετοχή του και ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης του Ρίο, Yasunari Hirai. Στον The Authentic Marathon Swim θα λάβουν μέρος και κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια open water masters, Βίκυ Κουβέλη και η χάλκινη πρωταθλήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης open water του 2011, με συμμετοχές σε 4 Ολυμπιάδες και 37 χρυσά πανελλήνια πρωταθλήματα, Μαριάννα Λυμπερτά θα συμμετέχουν, μαζί φυσικά με την ελίτ της εθνικής ομάδας κολύμβησης open water.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, η δράση θα ξεκινήσει με τους αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης των 3χλμ και 1.5χλμ. Αντίστοιχα, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, η διοργάνωση θα κορυφωθεί με την αναβίωση της αυθεντικής μαραθώνιας κολυμβητικής διαδρομής των 10χλμ, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και ο παιδικός αγώνας 800μ. Όλες οι διαδρομές θα διεξαχθούν με απόλυτη ασφάλεια στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Ο The Authentic Marathon Swim θα γίνει με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA.

Οι εγγραφές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ. Η διοργάνωση, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τους ίδιους τους συμμετέχοντες, προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων από ακύρωση εγγραφών, μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Προσφορές & Πακέτα φιλοξενίας στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης, συνεργάζεται ήδη με περισσότερα από 30 ξενοδοχεία της περιοχής, με στόχο την τόνωση του αθλητικού τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και την ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Οι χορηγοί φιλοξενίας, που με ειδικές προσφορές και τιμές που ξεκινούν από 40 ευρώ, προωθούν και προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση μέχρι στιγμής είναι οι: Maria Louiza Apartments, Hotel 40 Platania, Altamar Hotel, Ellaeon Throesma, Artemision Hotel, Galini Hotel Edipsos, Ilios Studios, Villa Anastasia, Κochili Apartments, Hydna Studios, Island, Irene Studios, Aidipsos Hotel, Aktaion Hotel, Aenaon Studios, Alex Spa Hotel, Anesis Pefki, Artemis Rooms Pefki, Arethousa Hotel, Avli Hotel, Dimitra Apartments, Ermis Spa Hotel, Evia Dream, Galini Hotel Pefki, Kallithea Hotel, Katerina Apartments, Lito Hotel, Mitho Hotel, Jenny Studios, Papadioti Αpartments, Rodon Hotel, Drosia Studios, Garden Studios Pefki.

Οι συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενοι επισκέπτες μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ειδικές προσφορές, που μεταξύ άλλων προσφέρουν μειωμένες τιμές διαμονής και δυνατότητα late check out και να ανακαλύψουν πανέμορφα καταλύματα στις περιοχές Πευκί, Λουτρά Αιδηψού, Αρτεμίσιο, Ιστιαία, Κανατάδικα, Νέο Πύργο, Ωρεούς και Αγιόκαμπο. Μπείτε στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της διοργάνωσης και ανακαλύψτε τα πακέτα φιλοξενίας και τις ειδικές προσφορές που ισχύουν για τους συμμετέχοντες.

Ο The Authentic Marathon Swim βρίσκεται σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας για την ομαλή και ασφαλή τέλεση του, με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ο The Authentic Marathon Swim θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), ενώ έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020». Ο αγώνας αποτελεί διοργάνωση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Το Sports Production της διοργάνωσης έχει αναλάβει η Active Media Group. Ο The Authentic Marathon Swim έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης αποτελεί μέλος της παγκόσμιας κολυμβητικής κοινότητας αγώνων του Global Swim Series (GSS).

