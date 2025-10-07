Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φουρνιέ για Dubai BC και Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι αμφίβολος για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με Dubai BC και Παναθηναϊκό AKTOR.

Όπως ανέφεραν στην εκπομπή “BIG 4 By Betsson” οι Κωνσταντίνος Μελάγιες και Σπύρος Καβαλιεράτος, ο παίκτης ταλαιπωρείται από ένα μικρό πρόβλημα στην ποδοκνημική. Αυτός ήταν ο λόγος που προφυλάχθηκε και δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με το Μαρούσι.

Ο Γάλλος δεν θα προπονηθεί σήμερα και η παρουσία του στο παιχνίδι με την Dubai BC (10/10, 21:15) για την EuroLeague και με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την Stoiximan GBL (12/10, 19:00) θα κριθεί τις επόμενες ημέρες.