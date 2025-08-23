Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των ερυθρολεύκων για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στο άδειο λόγω τιμωρίας “Γ. Καραϊσκάκης” για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Τις επίσημες υποχρεώσεις του ξεκινά απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στο άδειο λόγω τιμωρίας “Γ. Καραϊσκάκης” για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των νταμπλούχων Ελλάδας για το παιχνίδι με τους Αρκάδες.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.