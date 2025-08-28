Ολυμπιακός, μεταγραφές: Συμφωνία με την Ιντερ για τον Ταρεμί – Απομένει το “ναι” του παίκτη

Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με την Ιντερ για την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί και το μόνο που απομένει πλέον είναι το “ναι” και του παίκτη.

Οι Ιταλοί συνέδεσαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο τον Μεχντί Ταρεμί με τον Παναθηναϊκό, αλλά ο ρεπόρτερ Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο έδωσε άλλη διάσταση πριν από λίγες ώρες, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για τον Ιρανό επιθετικό έναντι του Παναθηναϊκού και της Αϊντχόφεν.

Όντως, σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο Ταρεμί (1.85μ.) όχι μόνο απασχολεί τον Ολυμπιακό, αλλά η υπόθεση είναι και προχωρημένη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ερυθρόλευκοι έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία με την Ιντερ για την απόκτηση του διεθνούς Ιρανού φορ.

Όπως αναφέρει το SPORT24, αυτό που απομένει είναι να πει το “ναι” και ο 33χρονος άσος, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, ενώ έχει δεχτεί κρούσεις, τόσο από τη Νις, τη Λιλ, τη Σασουόλο, την Αϊντχόφεν, όσο και από ομάδες από την Πορτογαλία και την Ισπανία.