Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την δοκιμασία των ερυθρολεύκων στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο το απόγευμα του Σαββάτου για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Μετά από τη νικηφόρα πρεμιέρα του στην Stoiximan Super League με το 2-0 επί του Αστέρα AKTOR στο -άδειο λόγω τιμωρίας- Καραϊσκάκης, ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρώτη του αποστολή εκτός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα.

Αυτή θα είναι το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στον Βόλο με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σημειώνεται ότι ο αγώνας θα καλυφθεί ζωντανά και από το Matchcenter του SPORT24.